Lupte greco-romane

La finalul unui an foarte bun din punct de vedere al rezultatelor, sportivii secţiilor mai au două şanse de a câştiga medalii la nivel naţional. În weekend, sportivii secţiilor de lupte greco-romane de la Clubul Sportiv Municipal Suceava şi Liceul cu program Sportiv, pregătiţi de antrenorii Valerică Gherasim, Andrei Bolohan şi Daniel Ciubotaru vor intra în lupta pentru medalii la Cupa României pentru cadeţi (juniori II), ce se va desfăşura de vineri şi până duminică, o competiţie ce va strânge pe saltea sportivi din toată ţara, atât la lupte greco-romane, lupte libere, la masculin şi feminin.

Component al lotului naţional al României de cadeţi, suceveanul Teodor Chira are cele mai mari şanse la o medalie din lotul sucevean, mai ales pentru că-n acest an a devenit campion naţional la şcolare, la Campionatul Naţional Individual de cadeţi şi la cel de plajă, şi a obţinut alte medalii în competiţiile la care a participat, precum turneul internaţional de la Chişinău, toate la categoria 100 de kilograme. Un alt candidat la o medalie este Ioan Bălan, sportiv ce este încă la juniori III şi-n acest an a reuşit performanţa de a câştiga medalia de bronz la Campionatul Naţional Individual de cadeţi (juniori II).

„Este penultimul concurs naţional din acest an şi ne dorim să terminăm acest sezon foarte bun cu alte medalii. La Cupa României ne-am propus două medalii, una prin Teodor Chira, care sperăm să confirme rezultatele foarte bune din 2017. Mai mult, Ioan Bălan şi Bogdan Pop sunt încă la juniori III şi sperăm să facă o figură frumoasă la cadeţi, primul având şanse la o medalie. În continuare mizăm pe sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Suceava, al clubului CSM Suceava, dar şi al lui Sevi Caba, de la Restaurantul Melody, ce ne ajută cu mâncarea pentru sportivi”, a explicat antrenorul clubului CSM Suceava, Daniel Ciubotaru.

Luptătorii de la cele două cluburi din municipiul Suceava vor încheia competiţiile naţionale pe 8 decembrie, când vor intra în lupta pentru podium la Cupa României pentru juniori I, ce va avea loc în judeţul nostru, la Putna.