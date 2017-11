Fotbal

În vara acestui an, într-un moment în care Foresta părea să nu mai aibă nici o șansă ca să evite falimentul, jucătorii echipei sucevene au plecat care-ncotro, să-și încerce norocul în altă parte. Dacă unii au părut inspirați în alegerile lor, cum este cazul lui Bogdan Rusu și Lucian Dumitriu, care se luptă împreună cu Hermannstadt Sibiu pentru promovarea în primul eșalon, alții n-au optat pentru cea mai bună variantă. Mijlocașul Cornel Căinari, spre exemplu, a decis la acel moment să-și continue cariera mai aproape de casă și a acceptat oferta înaintată de nou promovata în Liga a II-a Știința Miroslava. Totul a părut la început în regulă pentru mijlocașul în vârstă de 29 de ani, a început campionatul ca titular, ajungând ulterior să dispară din echipă odată cu sosirea noului antrenor, Adrian Kerezsy, pe banca tehnică.

„Eu am venit la Miroslava cu inima deschisă, hotărât să-mi fac cât mai bine treaba. Din nefericire, lucrurile n-au decurs așa cum m-am așteptat. Am început să joc din ce în ce mai puțin, iar rezultatele echipei au lăsat de dorit. Mai mult, strategia clubului s-a schimbat pe parcurs. Antrenorul Kerezsy mi-a explicat va încerca să dea credit tinerilor jucători din zona Iașului, cu noi, cei experimentați, existând și cheltuieli mai mari legate de salarii, cazare și masă. După ce mi s-a adus la cunoștință noua politică a clubului am înțeles că nu mai am ce căuta la Știința Miroslava, așa că am mers și am solicitat rezilierea înțelegerii pe cale amiabilă. Acum sunt liber de contract și o să cântăresc mult mai bine ce o să fac din iarnă încolo. Am deja 3-4 oferte și urmează să iau o hotărâre cât mai curând”, a declarat Cornel Căinari.