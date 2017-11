Volei, juniori I

Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, a reuşit zilele trecute să obţină a treia victorie din patru meciuri disputate în acest tur al Campionatului Naţional. Sucevenii au câştigat cu 3 – 0 la seturi meciul disputat pe teren propriu, la sala „Dumitru Bernicu” de la LPS, în compania echipei CNMV Ploieşti. Echipa locală a câştigat această dispută fără probleme, după două seturi câştigate cu acelaşi scor, 25 – 12, şi un al treilea obţinut cu scorul de 25 – 19.

„A fost un meci mult mai uşor decât ne-am aşteptat, în faţa unei echipe masive, cu jucători de talie, o parte fiind născuţi în 1999, adică în ultimul an de juniori I. Jucătorii noştri au fost foarte motivaţi să câştige şi au jucat fiecare punct ca la carte, fără a trece la diverse artificii. Jocul a curs în aceeaşi direcţie şi cred că a fost cel mai uşor meci din acest tur. Urmează o ultimă etapă din tur la Piatra Neamţ, echipă cu care ne batem pentru primul loc, iar o victorie la ei ne-ar asigura primul loc la final de tur, ceea ce ar fi o performanţă pentru noi, deoarece suntem singura echipă fără jucători în al doilea an de juniori”, a explicat antrenorul sucevean, Tudor Orăşanu.

LPS CSŞ Suceava a folosit în acest meci un lot format din sportivii: Alexandru Raţă, Ştefan Verciuc, Vlad Buhu, Eduard Cazacu, Tudor Ştreangă, Gheorghe Buiciuc, Iulian Florea, Marius Bortă, Iustin Cioban, Vlad Ştreangă şi Alexandru Roman.

După această victorie, sucevenii au trecut pe primul loc în serie, la un singur set în faţa celor de la LPS Piatra Neamţ, echipă pe terenul căreia va juca la finalul săptămânii viitoare, în ultima etapă a turului de campionat.

Etapa a 4-a

CSŞ Galaţi – CN A. Vlahuţă Râmnicu Sărat 2 – 3 (25-16, 18-25, 25-14, 19-25, 9-15)

CSŞ Buzău – LPS Piatra Neamţ 0 – 3 (22-25, 26-28, 18-25)

LPS CSŞ Suceava – CNMV Ploieşti 3 – 0 (25-12, 25-12, 25-19)

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. LPS CSS Suceava 4 2 1 1 0 11

2. LPS Piatra Neamţ 4 2 1 1 0 11

3. CSS Buzău 4 1 1 1 1 8

4. CSS Galaţi 4 0 1 2 1 6

5. CN A. Vlahuţă Râmnicu Sărat 4 0 2 1 1 5

6. CNMV Ploieşti 4 0 1 1 2 5

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 şi 0-3