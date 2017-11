Fotbal juvenil

Tânărul fotbalist Sebastian Vasile Nechita, de la gruparea Juniorul Suceava, a fost convocat la echipa națională Under 15 a României pentru dubla amicală cu selecționata similară a Republicii Moldova, partidele urmând să aibă loc în zilele de 22 și 24 noiembrie, la Chișinău. Sebi a trecut cu brio de mai multe acțiuni de selecție până a ajunge sub tricolor, izbutind să-l impresioneze pe selecționerul Adrian Văsâi în timpul stagiului de pregătire al lotului național desfășurat la începutul lunii septembrie, la Buftea.

„Poate că sunt subiectiv, însă pot să afirm cu tărie că Sebi este unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din țară la categoria de vârstă 2003. Este un jucător cu o talie bună, are 1.80 metri înălțime. De asemenea, beneficiază de o tehnică foarte bună și are o viziune excelentă în joc. Nu a lipsit în ultimii șapte ani de la nici un antrenament, meci oficial sau amical, progresând astfel continuu. Este un copil de mare perspectivă, care a fost remarcat la toate turneele la care am participat și căruia îi prevăd un viitor frumos. Mai avem însă în cadrul clubului și alți copii foarte talentați și sper ca această reușită a lui Sebi să reprezinte un impuls pentru colegii săi”, a declarat Bogdan Pantea, managerul grupării Juniorul Suceava.

Cuvinte de laudă la adresa lui Sebi Nechita are și fostul mare fotbalist sucevean Mihai Guriță, care activează în prezent ca antrenor în cadrul clubului Juniorul.

„Sebi are multe din calitățile care se cer unui jucător în fotbalul modern de astăzi. Are un fizic impresionant, este tare pe picioare și se descurcă foarte bine cu mingea la picior. De asemenea, nu se ferește de contactele cu adversarii, beneficiind și de o forță în șut remarcabilă. Are toate șansele să reușească în carieră, mai ales că este un băiat serios, căruia îi stă capul numai la fotbal”, a precizat fostul atacant al grupărilor Farul Constanța și Oțelul Galați.