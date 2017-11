Handbal, juniori II

Echipa de handbal juniori II de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Iulian Dugan, şi-a continuat parcursul perfect şi la primul din cele două turnee de sală, organizate între tur şi retur. Sucevenii au reuşit să câştige toate cele patru partide jucate la turneul de la Bacău şi are în total, în acest sezon, 12 victorii, din tot atâtea meciuri jucate. În primul meci, LPS s-a impus cu 40 – 28 în faţa celeilalte echipe a Sucevei, CSU, o formaţie pregătită de Vasile Boca şi Ioan Tcaciuc, ce are în componenţă jucători mai mici ca vârstă, cu un an, doi şi chiar trei. În ziua a doua, handbaliştii lui Iulian Dugan au stat, iar în etapa a treia au învins LPS Iaşi cu 40 – 30. Sucevenii au condus pe tabelă tot timpul, iar în repriza secundă şi-au permis să ruleze tot lotul, la pauză având deja o diferenţă de 13 goluri, 25 – 12. În acest meci au marcat toţi handbaliştii ce au intrat în teren în echipa suceveană, Lazurcă având 10 goluri, Bejan (9), Muntean (8), Stanciuc (4), Huţan şi Vizitiu, câte 3 goluri fiecare, Lazoreac (2), iar Gabinat şi Guranda, câte un gol fiecare.

Sucevenii au abordat fiecare meci cu aceeaşi determinare, indiferent că aveau în faţă un adversar mai modest sau mai puternic

În al patrulea meci, LPS Suceava a reuşit să se impună cu scorul de 34 – 27, în faţa candidatei la locul III, ultimul ce duce direct la turneul semifinal, LPS Piatra Neamţ. Elevii lui Iulian Dugan au început în forţă şi până la pauză aveau deja un avantaj de 9 goluri, scor 22 – 13. Ca şi-n celelalte meciuri, în partea a doua au rulat tot lotul, Lazurcă reuşind 10 goluri, Muntean (9), Stanciuc (5), Vizitiu (4), Bejan (2), Corduş, Guranda, Gabinat şi Rusu, câte un gol fiecare. În ultima partidă, sucevenii au reuşit să învingă gazdele de la CSȘ Bacău cu scorul de 31 – 21, după ce la pauză a fost 14 – 8. Partida a început cu un joc destul de dur, ce s-a lăsat cu câteva eliminări, dar mai apoi, sucevenii s-au distanţat decisiv, încheind astfel turneul cu victorii pe linie. În acest meci, Lazurcă a reuşit 10 goluri, Stanciuc (6), Vizitiu (6), Lazoreac (4), Gabinat (3), iar Bejan şi Guranda, câte un gol fiecare.

„Echipa noastră a făcut un turneu bun şi vreau să-i felicit pe handbalişti pentru modul în care au abordat toate meciurile, indiferent de adversar. S-au mobilizat foarte bine şi şi-au pus în valoare calităţile individuale. Sper să continuăm în acelaşi ritm şi să creştem de la meci la meci, pentru a prinde vârful de formă în fazele superioare”, a explicat antrenorul sucevean, Iulian Dugan.

În perioada 7 – 10 decembrie, echipa de juniori II de la LPS Suceava va participa la al doilea turneu de sală, ce se va desfăşura cel mai probabil tot la Bacău.