Liga a III-a

În etapa a 13-a, reprezentanta judeţului Suceava în Liga a III-a de fotbal, CSM Bucovina Rădăuţi, a pierdut la limită pe terenul de la Miercurea Ciuc, după un meci în care unul din arbitrii asistenţi le-a făcut cadou gazdelor un penalty. Rădăuţenii au avut două mari ocazii în prima parte, prin Ungureanu şi Jamilu, în situaţii de unul la unul cu portarul advers, dar fără a reuşi finalizarea. Mai apoi, Iulian Ionesi a fost faultat clar în careu, dar arbitrul întâlnirii nu a acordat nimic. Gazdele au avut şi ele un şut periculos, dar portarul Prutean a respins cu piciorul.

În partea a doua, în minutul 60, Iulian Ionesi a primit un picior în cap de la Ilieş, acesta din urmă primind direct cartonaşul roşu, în timp ce rădăuţeanul s-a ales cu arcada spartă, dar a fost bandajat şi a continuat meciul. Bucovina a avut alte două mari ocazii, una în dreptul lui Ungureanu, care a trimis balonul în bară, în timp ce Stoian a rămas singur cu portarul, dar a trimis mingea peste poartă. Gazdele au avut şi ele o şansă de gol, dar Prutean a reuşit să scoată balonul de la colţul scurt, în situaţie de unul la unul cu atacantul advers. Minutul 82 avea să fie decisiv, unul în care echipa gazdă a primit un penalty cadou, la o fază în care un atacant advers era cu trei jucători de la Rădăuţi, a dat mingea pe lângă ei şi mai apoi a căzut, deşi adversarii săi se aflau la cel puţin un metru de el. Centralul a vrut să dea cartonaş galben pentru simulare, dar un asistent i-a spus că a fost fault şi Barna a transformat lovitura de la punctul cu var. În minutul 88, la o centrare în careu a elevilor lui Daniel Bălan şi Dorin Goian, Iulian Ionesi este ţinut de tricou şi de mână de Barna, dar arbitrul îi dă al doilea galben pentru simulare şi astfel cartonaşul roşu. În final, arbitrul asistent arată 3 minute de prelungire, dar centralul fluieră finalul jocului după un minut şi jumătate.

„Am pierdut nemeritat acest meci, după un penalty inventat de tuşier. Mai mult, noi am avut două lovituri de la 11 metri pe care arbitrii nu ni le-au acordat, deşi au fost faze foarte clare. În prima repriză, adversarul s-a împiedicat şi a căzut peste mine în careul lor, dar nu s-a dat nimic, iar în minutul 88, Barna m-a ţinut cu o mână de tricou şi cu alta de mână şi tot eu am luat galben şi roşu pentru simulare. Este drept că şi noi am irosit multe ocazii clare în ambele reprize. Sper să nu mai avem parte de astfel de arbitraje”, a explicat jucătorul rădăuţean Iulian Ionesi.

CSM Bucovina Rădăuţi a început meciul de la Miercurea Ciuc în formula: Prutean, Alecsandru, Vişinar, Florescu, Antonesi, Vitu, Jamilu, Stoian, Timiş, Ungureanu şi Ionesi, în teren intrând şi Ciobanu, Macovei şi Ionuţ Mihai.

Etapa a 13-a

CSM Roman - Sănătatea Darabani 3 – 2

Aerostar Bacău - AFC Hărman 1 – 0

Avântul Valea Mărului - Metalosport Galaţi 9 – 0

KSE Târgu Secuiesc - CSM Paşcani 3 – 0

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Bucovina Rădăuţi 1 – 0

Olimpic Cetate Râşnov - CSM Focşani 2 – 0

Sporting Lieşti - AFC Odorheiu Secuiesc 1 – 0

Suporter Club Oţelul Galaţi a stat în această rundă.

Clasament

1. Aerostar Bacău 12 8 4 0 32-8 28

2. Suporter Club Oţelul Galaţi 12 7 4 1 28-9 25

3. CSM Roman 12 7 3 2 28-14 24

4. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 12 7 3 2 23-13 24

5. Sporting Lieşti 12 7 1 4 30-13 22

6. Olimpic Cetate Râşnov 12 6 2 4 20-12 20

7. CSM Bucovina Rădăuţi 12 6 2 4 17-11 20

8. KSE Târgu Secuiesc 12 5 3 4 20-20 18

9. AFC Hărman 12 5 2 5 20-10 17

10. CSM Focşani 13 4 5 4 24-17 17

11. Sănătatea Darabani 12 4 3 5 26-23 15

12. CSM Paşcani 12 3 1 8 18-30 10

13. AFC Odorheiu Secuiesc 13 3 0 10 24-30 9

14. Avântul Valea Mărului 12 2 1 9 24-33 7

15. Metalosport Galaţi 12 0 0 12 2-93 0