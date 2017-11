Rugby

Sâmbătă, de la ora 10.00, pe stadionul Unirea, echipa de rugby a Clubului Sportiv Municipal Suceava încheie turul de campionat în Divizia Naţională cu un meci restant din prima etapă, în compania celor de la Tomitanii Constanţa. Meciul a fost amânat la cererea sucevenilor, şi asta deoarece în startul sezonului nu au reuşit să pună la punct toate actele necesare participării, în condiţiile în care trebuiau să evolueze în Super-Ligă, iar timpul a fost foarte scurt şi au fost nevoiţi pe ultima sută de metri să rămână în eşalonul doi. Partida se anunţă una foarte dificilă pentru elevii antrenorului Marius Colţuneac, şi asta deoarece vor întâlni principala candidată la promovare, o echipă cu un buget imens pentru Divizia Naţională, ce s-a întărit extrem de mult cu jucători valoroşi, inclusiv din Super Ligă. Mai mult, echipa gazdă are mai mulţi jucători importanţi ce sunt accidentaţi sau indisponibili. Este vorba de Iulian Câtea şi Constantin Varvaroi, ambii cu disjuncţii la umăr, Andrei Manole are o contractură musculară, Ionuţ Florea are o întindere în zona inghinală, iar Andrei Ştefancu a revenit la antrenamente după o perioadă de pauză din cauza unei entorse la gleznă.

„Mâine vom face un joc de aşezare cu juniorii I de la LPS Suceava, echipă de la care avem doi jucători ce au confirmat în meciurile noastre, dar vor fi plecaţi în weekend, la un turneu la Bucureşti. Este vorba de Cora şi Sologiuc, dar şi de alţi doi de la CSŞ Gura Humorului, Plaiu şi Flocea. În plus avem mai mulţi jucători importanţi ce sunt accidentaţi, dar avem un lot destul de numeros, iar concurenţa pe posturi este un lucru benefic pentru echipă. Vom avea o misiune dificilă în faţa unei echipe cu o pregătire foarte bună şi jucători foarte buni. Ne vom mobiliza şi ne dorim să facem un joc cât mai bun, în care să facem o figură frumoasă”, a explicat ieri antrenorul sucevean Marius Colţuneac.

În meciul de sâmbătă, sucevenii vor avea doi foşti colegi în postură de adversari, mai exact fostul căpitan din sezonul trecut al echipei sucevene, Ştefan Ştefăroi, şi Andrei Drelciuc, sportivi ce au plecat în vară la Tomitanii.

Clasament

1. SCM Gloria Buzău 7 5 0 2 150 119 5pb 25

2. CS Năvodari 7 5 0 2 218 123 4 24

3. ACS Tomitanii Constanţa 5 4 0 1 186 61 4 20

4. Rugby Club Bârlad 6 4 1 1 176 131 2 20

5. CS Ştiinţa Petroşani 7 3 1 3 147 114 1 15

6. RCM Galaţi 7 2 0 5 162 168 3 11

7. CSM Bucovina Suceava 6 1 0 5 127 158 4 8

8. CSUAV Arad 7 1 0 6 74 366 1 5