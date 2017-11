Competiţie

În weekend, oraşul Salcea a fost în premieră gazda unei competiţii oficiale de rugby, din calendarul Federaţiei Române de Rugby, şi anume a Campionatului Regional de Minirugby, pe zona Moldovei. Turneul a fost organizat de antrenorul Vasile Conache, cu sprijinul Primăriei Salcea şi al primarului Ilie Lungu, dar şi al Şcolii Gimnaziale „Aurelian Stanciu” din Salcea şi al directorului acesteia, Sorin Gălăţeanu. Aceasta a fost a treia din cele patru etape ale Campionatului Regional de Minirugby pentru copii şi juniori sub 8, 10, 12 şi 14 ani, după o primă etapă desfăşurată la Gura Humorului şi una la Bârlad, ultima urmând să aibă loc pe 25 noiembrie, la Iaşi. La etapa de la Salcea au fost prezente un număr de 16 echipe de la 8 cluburi, ce au reprezentat cinci judeţe. Astfel, judeţul Suceava a fost reprezentat de sportivii de la CSM Suceava, pregătiţi de Vasile Conache, la categoriile under 8, 10 şi 12 ani, de la ACS Amicii Suceava, pregătiţi de Codrin Prorociuc la sub 14 ani şi de la CSŞ Gura Humorului la toate categoriile de vârstă, rugbişti pregătiţi de Andrei Varvaroi, Ştefăniţă Rusu şi Mihai Coca. Pe lângă acestea au mai fost echipele RC Venus Rifil, din judeţul Neamţ, CS Tecuci, RC Bârlad, CSŞ Unirea Iaşi, dar şi o echipă invitată din Chişinău, la categoria sub 12 ani.

„Mulţumim Primăriei Salcea şi şcolii din localitate pentru că ne-au ajutat să organizăm acest turneu, în premieră la Salcea, unde am avut toate condiţiile, teren, sală de sport, vestiare, duşuri, dar şi voluntari din rândul practicanţilor mai mari şi al părinţilor copiilor. Am avut parte şi de o vreme bună, într-o competiţie în care n-au contat rezultatele pentru majoritatea echipelor, ci doar jocul în sine, plăcerea copiilor de a juca şi a participa activ în teren. Mai mult, copii au ajuns sănătoşi acasă, mulţi dintre ei venind alături de părinţi, cărora le mulţumesc pentru ajutorul acordat, la toate competiţiile la care participăm. Mulţumim şi Şcolii Gimnaziale Băneşti, directorului Silviu Mihai şi profesorului Daniel Parascanu, cei care promovează acest sport şi sunt alături de noi. Mă bucur c-am avut parte de mulţi copii, care la început au făcut o încălzire atipică, la spaţiul de joacă de la şcoală, iar după turneu au mai rămas pe teren pentru a juca în continuare, şi asta înseamnă că scopul competiţiei a fost îndeplinit, acela de a-i face să practice acest sport, şi nu numai, cu plăcere”, a explicat organizatorul acestui turneu, antrenorul Vasile Conache.

Arbitrajul meciurilor din acest turneu regional a fost asigurat de foştii jucători ai CSM-ului Ovidiu Bursuc, Ionuţ Flutur, Ionuţ Coca şi profesorul Mihai Coca, ultimul ocupându-se de selectarea şi formarea copiilor de la Cornu Luncii.