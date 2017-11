Volei

Echipa de volei seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a terminat turul de campionat din seria de est a Diviziei A2 cu un succes pe teren propriu, în compania echipei de pe ultimul loc, CSM Râmnicu Sărat. Voleibaliștii conduși din teren și de pe bancă de antrenorul-jucător Tudor Orășanu au avut o misiune facilă în fața unui adversar ce avea și acesta în lot câțiva jucători foarte tineri, la final impunându-se cu 3 – 0 la seturi. Sucevenii au început partida cu formula de bază, dar la mijlocul primului set au început să folosească juniorii din lot, în setul III evoluând cu patru jucători ce au dublă legitimare, fiind juniori la LPS Suceava, unde sunt antrenați tot de Tudor Orășanu. CSM Suceava a câștigat primul set cu 25 – 14 și mai apoi cu 25 – 11 și 25 – 15.

„A fost un joc la discreția noastră în care ne-am îndeplinit toate obiectivele, am luat trei puncte și am folosit mult jucătorii foarte tineri. Acest tur de campionat a ieșit așa cum ne-am așteptat, deși se putea și mai bine. Spun asta pentru c-am făcut meciuri bune cu echipele candidate la promovare, mai ales cu Știința București, când am avut minge de 2 – 1 la seturi, dar am greșit. Sper că-n retur vom face meciuri la fel de bune și poate vom reuși să câștigăm măcar un meci cu echipele ce vor să promoveze”, a explicat antrenorul-jucător Tudor Orășanu.

CSM Suceava a abordat meciul din weekend cu un lot format din sportivii: Lucian Huțuleac, Andrei Sasu, Robert Petreanu, Marius Gontariu, Văduț Mihuț, Dan Lupuleasa, Alexandru Rață, Vlad Buhu, Gheorghe Buiciuc, Ștefan Verciuc, Tudor Ștreangă și Tudor Orășanu.

Sucevenii vor avea patru săptămâni de pauză, pe 9 decembrie urmând să dispute ultimul meci din 2017, primul din retur, pe teren propriu, cu CTF Mihai I București.

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1 CS Rapid București 5 4 0 1 0 13

2 VCM Piatra Neamț 5 4 0 0 1 12

3 CSU Știința București 5 3 1 0 1 11

4 CSM Suceava 5 2 0 0 3 6

5 CTF Mihai I București 5 1 0 0 4 3

6 CSM Râmnicu Sărat 5 0 0 0 5 0

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3