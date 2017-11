Liga a II-a

Etapa a XVII-a a Ligii secunde a fost una favorabilă Forestei. Sucevenii s-au impus cu 1-0 în meciul din deplasare, cu Ştiinţa Miroslava, predând „lanterna roşie” a clasamentului tocmai adversarei de sâmbătă. Partida s-a disputat pe un teren denivelat, cu care fotbaliştii formaţiei gazdă erau deja familiarizaţi. Repriza întâi s-a derulat în nota de dominare teritorială a grupării pregătite de Adrian Kerezsy, însă sucevenii s-au apărat exact, reuşind să închidă bine culoarele de pătrundere spre poarta lui Began.

Mitanul secund a început într-un ritm mult mai alert, şi după două ocazii irosite de Matei (minutul 50, şut prins de Turiţă în doi timpi) şi Cerlincă (55, şut puţin peste poartă, din lovitură liberă), Ştiinţa a pus stăpânire pe joc. Viorică, Buhăcianu şi Al. Marin i-au exasperat pe spectatori cu ratările lor din poziţii ideale, astfel că jocul se îndrepta spre o remiză albă. A venit însă minutul 88, când a ieşit la rampă Marius Matei, atacantul Forestei finalizând cu un şut de senzaţie, de la 17 metri, direct în vinclu, o pasă în diagonală recepţionată de la Stănescu.

Aşa s-a scris istoria celei de-a doua victorii consecutive în deplasare pentru fotbaliştii Forestei, care aşteaptă încrezători meciul din etapa viitoare, de la Snagov.

„Am obţinut trei puncte vitale. Îmi felicit băieţii, au dat dovadă de caracter, în ultima săptămână am câştigat două meciuri în deplasare şi am făcut o remiză pe teren propriu. Trebuie să recunosc că am avut şi noroc astăzi. Am întâlnit o echipă bună, masivă, cu un atacant, Alex Marin, care joacă foarte bine pentru jucătorii de pe benzi. Eu am copii buni, care mă încântă prin evoluţia lor. Încercăm să adunăm cât mai multe puncte până în iarnă, iar atunci voi face eu pregătirea şi voi încerca să aduc trei-patru jucători pentru a reuşi ceea ce ne-am propus. Condiţiile sunt bune la Suceava, avem o bază bună, nu sunt probleme cu banii, noi trebuie să fim inteligenţi şi să ne facem treaba cât mai bine pe teren”, a declarat la final antrenorul Forestei, Florentin Petre.

Ştiinţa Miroslava: Turiţă - Ambrosie, Andr. Chindriş, Seb. Bucur, Agrigoroaei - H. Crişan, Cărăruş, Căruţă (Izmană 82') - Viorică (Nemţanu 68'), Taciuc (Buhăcianu 59'), Al. Marin (cpt.)

Antrenor: Adrian Kerezsy.

Foresta Suceava: Began - O. Onofraş, Masella, Pappoe, Belevschi - Vl. Stănescu, Diallo - Cerlincă (Boumina 90+4'), Coroamă (Rob. Bosânceanu 46'), Renquin (Movsesyan 74') - M. Matei (cpt.)

Antrenor: Florentin Petre.

Stadion: Comunal (Miroslava - Iaşi); Arbitru: Dan Florin Dreve (Cluj-Napoca); Asistenţi: Marius Bălan (Dej) şi Cristian Voicu (Focşani).

Rezultate înregistrate în etapa a XVII-a:

CS Baloteşti - Metaloglobus Bucureşti 2-0

CS Afumaţi - Chindia Târgovişte 0-0

Olimpia Satu Mare - Dacia Unirea Brăila 3-2

UTA Arad - ASA Târgu Mureş 1-2

Pandurii Târgu Jiu - Ripensia Timişoara 1-1

Ştiinţa Miroslava - Foresta Suceava 0-1

CS Mioveni - Sportul Snagov 2-2

Dunărea Călăraşi - FC Argeş

AFC Hermannstadt - Academica Clinceni

ASU Politehnica Timişoara - Luceafărul Oradea

Clasament Liga a II-a

1 AFC Hermannstadt 17 12 4 1 29-9 40

2 Dunărea Călăraşi 17 12 3 2 33-13 39

3 Chindia Târgovişte 17 10 5 2 37-7 35

4 FC Academica Clinceni 17 8 5 4 25-21 29

5 ASA Târgu Mureş 17 8 4 5 34-27 28

6 CS Afumaţi 17 8 4 5 18-13 28

7 ASU Politehnica Timişoara 17 8 3 6 22-20 27

8 CS Mioveni 17 6 5 6 25-24 23

9 Sportul Snagov 17 6 5 6 14-13 23

10 FC Argeş 17 5 7 5 18-14 22

11 Ripensia Timişoara 17 5 6 6 36-21 21

12 Olimpia Satu Mare 17 6 2 9 17-28 20

13 Metaloglobus Bucureşti 17 5 4 8 17-23 19

14 UTA Arad 17 4 6 7 20-21 18

15 Dacia Unirea Brăila 17 4 5 8 37-35 17

16 Pandurii Târgu Jiu 17 3 8 6 22-24 17

17 CS Baloteşti 17 4 5 8 21-31 17

18 Luceafărul Oradea 17 4 4 9 23-30 16

19 Foresta Suceava 17 4 2 11 12-57 14

20 Ştiinţa Miroslava 17 3 3 11 15-44 12