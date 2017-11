Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va evolua duminică, de la ora 13.00, în faţa propriilor suporteri la stadionul Unirea din Suceava în cea de-a 7-a etapă din Divizia Naţională, ultima oficială din turul de campionat. Sucevenii pregătiţi de antrenorul Marius Colţuneac vor primi vizita echipei RCM Galaţi, o formaţie ce a reuşit două victorii în acest sezon, cu Ştiinţa Petroşani şi CSUAV Arad. Sucevenii se află în criză de puncte înaintea acestei întâlniri, şi asta deoarece n-au reuşit nici o victorie în cele cinci meciuri. În trei dintre ele au fost la un pas de victorie, la Petroşani, unde au pierdut la două puncte, la Buzău, unde au condus până cu 3 minute înainte de final şi-au încasat un eseu, dar şi-n ultima etapă, la Arad, unde au condus la finalul timpului regulamentar, dar gazdele au punctat decisiv în ultimul minut de prelungire, în toate trei partidele alegându-se doar cu punctul bonus defensiv.

„Într-un fel suntem cu cuţitul la os, deoarece n-am reuşit să câştigăm în acest sezon nici un meci, deşi în trei dintre ele am jucat foarte bine, dar am pierdut pe final, pe greşelile noastre. Ar fi minunat să obţinem o victorie în acest meci, în primul rând pentru moralul jucătorilor, dar şi pentru a mai urca în clasament. Jucătorii sunt mobilizaţi şi sper să facă un meci foarte bun, mai ales că jucăm în faţa propriilor suporteri. În această săptămână am reuşit să cresc numărul de antrenamente şi volumul fizic şi cred că suntem destul de pregătiţi pentru acest meci, pe care trebuie neapărat să-l câştigăm. Va fi destul de greu, deoarece Galaţiul are o echipă bună, dar misiunea poate să fie mai uşoară dacă nu le vor veni jucătorii din Moldova, ce sâmbătă au meci cu naţionala împotriva Olandei”, a explicat antrenorul sucevean, Marius Colţuneac.

Pentru acest meci, echipa locală are doi jucători accidentaţi, Ştefancu, sportiv ce este în continuare la recuperare după entorsa suferită la meciul de acasă cu Petroşani, dar şi Florea, ce are probleme mai vechi în zona inghinală, iar la Arad s-a întins din nou.

Clasament

1. CS Năvodari 6 4 0 2 193 108 4pb 20pct

2. Rugby Club Bârlad 5 4 1 0 161 106 2 20

3. SCM Gloria Buzău 6 4 0 2 145 119 4 20

4. CS Ştiinţa Petroşani 6 3 1 2 147 109 1 15

5. ACS Tomitanii Constanta 4 3 0 1 94 61 3 15

6. RCM Galaţi 6 2 0 4 148 136 3 11

7. CSUAV Arad 6 1 0 5 74 274 1 5

8. CSM Bucovina Suceava 5 0 0 5 95 144 3 3