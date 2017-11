Handbal

Vineri, de la ora 18.00, echipa de handbal a Universităţii Suceava va evolua pe terenul uneia dintre echipele cu care mai mult ca sigur se va bate în play-out, pentru menţinerea în Liga Naţională, CSM Făgăraş. Cele trei puncte puse în joc sunt vitale pentru ambele echipe, şi asta deoarece vor conta în faza a doua a competiţiei, în turneul play-out, unde se va decide cine rămâne şi cine nu în Liga Naţională. Şi acest meci studenţii îl vor începe cu portarul Eduard Duman, sportiv este a trecut de la juniori la seniori, fiind crescut la LPS Suceava.

„Am avut o perioadă mai scurtă de pregătire înaintea acestui meci, cu o echipă dificilă, dar sunt sigur că echipa noastră va da 100% din potenţial în teren pentru a lua cele trei puncte. Am aşteptat şansa să joc, să pot ajuta echipa şi să demonstrez ce sunt în stare. Îmi pare rău că Tcaciuc s-a accidentat, dar până la urmă acest ghinion pentru el a fost o oportunitate pentru mine şi pot să spun că sunt mulţumit de cum am evoluat. Este greu să treci de la juniori la seniori şi mai ales în Liga Naţională, deoarece este diferenţa foarte mare, şi de aceea mi-a fost greu să mă acomodez, dar cred că sunt pe drumul cel bun”, a explicat tânărul portar sucevean în vârstă de 19 ani, Eduard Duman.

Antrenorul Adrian Chiruţ ştie că echipa sa va da piept cu o apărare masivă a gazdelor

Deşi au avut la dispoziţie un timp foarte scurt de la meciul cu Odorhei, sucevenii au încercat să pună la punct toate detaliile pentru meciul de la Făgăraş.

„Făgăraşul are o creştere în joc în acest an, cu o apărare dură, mai ales pe teren propriu, unde sunt lăsaţi să joace în acest mod. Va fi un meci greu, în care noi suntem obligaţi să luăm cele trei puncte, deoarece jucăm cu o echipă cu care ne vom bate pentru evitarea retrogradării. Cred că o victorie la ei ne-ar ajuta mult în faza a doua, în turneul play-out. Ca şi Odorheiul, echipa din Făgăraş are o apărare masivă şi cu siguranţă vor sta pe semicerc şi nu ne vor oferi prea multe spaţii. Astfel, dacă nu vom arunca de afară şi-i vom obliga să iasă, atunci ne va fi greu. Am pus la punct cât de cât aceste aspecte în timpul scurt dintre partide, dar cel mai important este psihicul jucătorilor, care trebuie să se mobilizeze la maximum. Sunt trei puncte vitale pentru noi, dar nu va fi o mare tragedie dacă nu le luăm. Trebuie să vedem cum terminăm turul şi să avem din nou tot lotul la dispoziţie, pentru a lupta aşa cum ne dorim pentru îndeplinirea obiectivului”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Din păcate şi la acest meci universitarii nu vor putea conta pe mai mulţi jucători importanţi.

„În acest sezon avem parte de mai multe accidentări în lot şi pot să spun că n-am scăpat nici la această partidă. Burlacu este din nou indisponibil după ce şi-a fracturat un deget, asta după ce a revenit după entorsa suferită la Timişoara. Din păcate avem prea multe accidentări, majoritatea fiind banale, probleme ce-i opresc pe jucători din pregătire, iar când revin nu au cum să fie pregătiţi 100%, şi asta s-a văzut la ultimele meciuri. E normal să nu fii la capacitate maximă la fiecare meci, dar la noi dacă unul sau doi jucători nu joacă la nivelul lor se simte în joc”, a declarat Andrei Chiruţ.

Cei trei jucători ce au fost operaţi şi au fost la recuperare, Bogdan Şoldănescu, Sebastian Polocoşer şi Cristian Tcaciuc, au revenit la antrenamente, se antrenează zi de zi, tehnicianul sucevean sperând să-i aibă în cel mai scurt timp în lot.

Oficialii echipei vor să pună la punct cât mai repede strategia pentru anul 2018, alături de finanţatorii principali, Primăria Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare”

În această lună, oficialii echipei vor avea o şedinţă cu finanţatorii echipei, pentru a pune la punct detaliile pentru anul viitor, în principal la nivel de finanţare, unde lucrurile se pare că se vor schimba în bine.

„Astăzi am fost la o discuţie cu domnul primar Ion Lungu şi ne-a promis că va face tot posibilul să primim toţi banii din contract. Mai mult, până la finalul lunii am cerut să facem o şedinţă cu finanţatorii principali, Primăria şi Consiliul Local Suceava, Universitatea <Ştefan cel Mare>, pentru a pune la punct detaliile pentru următorul an, deoarece sunt mulţi jucători la final de contract. Ar fi păcat să-i pierdem, mai ales că s-au investit mulţi bani în ei şi ar trebui să ne folosim de ei cât mai mult, dar şi să le oferim ceea ce merită. Trebuie să vedem cum vom semna şi noul contract după noua ordonanţă şi să punem la punct toate detaliile pentru anul 2018. Eu unul mi-aş dori la echipă o linişte financiară şi siguranţă, pentru a putea să ne propunem obiective mai îndrăzneţe”, a spus Adrian Chiruţ. Tehnicianul studenţilor a adăugat că vine din spate o generaţie foarte bună de juniori la LPS Suceava, dar şi la clubul CSU şi ar fi păcat să-i piardă. Un bun exemplu de astfel de juniori este cel al lui Gabriel Burlacu, Adi Târzioru şi Alin Petrea, jucători de bază ai echipei.

Etapa a 10-a

CS Minaur Baia Mare – AHC Dobrogea (joi, 9 noiembrie, ora 18.00)

CSM Făgăraş – CSU Suceava (vineri, 10 noiembrie, ora 18.00)

HC Odorhei – CSM Bucureşti (sâmbătă, ora 17.30 – Digi şi Telekom Sport)

Potaissa Turda – Politehnica Timişoara (sâmbătă, ora 18.00)

Dunărea Călăraşi – HC Vaslui (duminică, ora 11.00 – TVR 2)

CSM Focşani 2007 – Politehnica Iaşi (duminică, ora 18.30)

Steaua Bucureşti – Dinamo Bucureşti (duminică, ora 20.00, Digi şi Telekom Sport )

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 9 7 0 2 263 234 21

2. CSA Steaua Bucureşti 9 6 1 2 241 216 19

3. AHC Potaissa Turda 9 6 0 3 254 226 18

4. Politehnica Timişoara 9 5 2 2 237 203 17

5. HC Odorhei 9 5 2 2 247 223 17

6. AHC Dunărea Călăraşi 9 5 1 3 222 224 16

7. CSM Bucureşti 9 5 0 4 242 234 15

8. CS Minaur Baia Mare 9 5 0 4 231 228 15

9. AHC Dobrogea Sud 9 4 2 3 229 219 14

10. HC Vaslui 9 4 0 5 227 256 12

11. CSM Focşani 2007 9 2 1 6 202 221 7

12. CSU Suceava 9 2 1 6 234 256 7

13. CSM Făgăraş 9 2 0 7 221 259 6

14. CS Politehnica Iaşi 9 0 0 9 251 302 0