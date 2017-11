Liga a II-a

Foresta a remizat ieri după-amiază pe Areni, scor 2-2, cu ASU Politehnica Timişoara, într-un meci contând pentru etapa a XVI-a a Ligii secunde. Sucevenii au început avântat partida şi puteau deschide scorul chiar din minutul 2, atunci când Matei a centrat în gura porţii, iar Dali Amar a reluat în bară, din 3 metri, o minge respinsă de portarul advers. Pe fondul dominării teritoriale a formaţiei gazdă, Matei trimite spre poartă în minutul 29, mingea îl loveşte în mână pe fundaşul timişorean Mera, însă centralul întâlnirii face semn ca jocul să continue. Deschiderea scorului avea să se producă 4 minute mai târziu, atunci când Began a sărit pe sub mingea centrată de Ignea, iar Ghinescu, venit în viteză, a împins mingea în poartă, din 4 metri, de lângă Belevschi. Ultima fază ofensivă a primei reprize l-a avut în prim-plan pe mijlocaşul Forestei Cerlincă, care nu a putut să-l învingă pe Dur-Bozoancă cu un şut din unghi.

Mitanul secund a debutat cum nu se poate mai bine pentru suceveni. Masella a fost busculat în suprafaţa de pedeapsă adversă de către Mera, iar penalty-ul acordat a fost transformat cu calm de Matei. „Galben-verzii” n-au apucat să se bucure prea mult de această reuşită pentru că scorul a devenit 1-2 după doar câteva zeci de secunde. Stănescu s-a complicat inutil în poziţie de ultim apărător şi a fost deposedat cu o intervenţie la limita regulamentului de Ignea, care după ce a intrat în posesia balonului a înscris cu un şut plasat, de la 14 metri, la colţul lung. Din acest moment forestierii au dominat autoritar partida, iar după două ratări ale lui Renquin şi Stănescu, au izbutit să egaleze prin Cerlincă, care a prins sănătos de la 25 de metri. Gazdele puteau da lovitura cu 3 minute înainte de final, atunci când portarul Dur-Bozoancă a avut două intervenţii bune în aceeaşi fază, la acţiunile lui Renquin şi Stănescu.

La conferinţa de presă de după meci, Florentin Petre a lăudat jocul echipei sale şi risipa de energie făcută de fotbaliştii pe care-i antrenează.

„Sunt foarte mulţumit de joc cu toate că aş fi vrut ca rezultatul să fie altul. Cred că am fi meritat să câştigăm acest meci pentru că am controlat jocul şi am ratat şi alte ocazii. Am încercat să surprindem adversarul pe benzile terenului, acolo unde avem jucători cu certe calităţi. Chiar dacă terenul a fost greu şi veneam după o deplasare solicitantă, la Târgu Jiu, am arătat că suntem puternici pe picioare, reuşind o posesie foarte bună, în special în repriza a doua. Acum este important să ne recuperăm foarte bine din punct de vedere fizic, pentru că sâmbătă ne aşteaptă un alt joc important, în deplasare, cu Ştiinţa Miroslava”, a declarat principalul Forestei.

De partea cealaltă, antrenorul Timişoarei, Bogdan Andone, a apreciat că rezultatul este unul echitabil.

„Am câştigat un punct în deplasare pe un teren dificil, în faţa unei echipe care traversează o perioadă bună din punct de vedere al jocului pe care-l prestează. Noi am avut meciul în mână la un moment dat, am condus de două ori pe tabela de marcaj, şi dacă aveam mai multă maturitate puteam să plecăm victorioşi de la Suceava. Sunt sigur că Foresta are atuurile să urce în clasament şi să evite retrogradarea”, a afirmat Bogdan Andone, care a ţinut să le transmită un mesaj de mulţumire celor aproximativ 40 de suporteri timişoreni prezenţi la întâlnirea de pe stadionul Areni: „În numele echipei, le mulţumim pentru susţinere. Au fost alături de noi şi astăzi, într-o deplasare lungă, la mijloc de săptămână, iar prezenţa lor la Suceava a contat foarte mult pentru noi”.

Foresta: Began - O. Onofraş, Masella, Diallo, Belevschi, - Vl. Stănescu, R. Sumanariu - Renquin, Dali Amar (58 Movsesyan), Cerlincă - M. Matei (78 Boumina). Antrenor: Florentin Petre.

ASU Politehnica: Dur-Bozoancă - Motreanu, Mera, Bilia, Taub - A. Ignea, Coadă, Ţugui (56 Poparadu) – Ghinescu (54 Bădăuţă), I. Plămadă, Sorescu (74 Predescu). Antrenor: Bogdan Andone.

Arbitru: Marius Omuţ (Satu Mare); Asistenţi: Florin Mihai Cosma (Piatra Neamţ) şi Andrei Alexandru Roman (Târgu Neamţ).

Rezultate înregistrate în etapa a XVI-a:

Sportul Snagov - Ştiinţa Miroslava 1-0

Foresta Suceava - ASU Politehnica Timişoara 2-2

Luceafărul Oradea - Pandurii Târgu Jiu 3-1

Academica Clinceni - CS Mioveni 3-1

Dacia Unirea Brăila - Dunărea Călăraşi 1-1

FC Argeş - CS Afumaţi 2-1

Chindia Târgovişte - CS Baloteşti 4-1

Metaloglobus Bucureşti - AFC Hermannstadt 0-3

ASA Târgu Mureş - Olimpia Satu Mare 4-2

Partida Ripensia Timişoara - UTA Arad s-a jucat aseară.

Clasament

1 AFC Hermannstadt 16 11 4 1 27-9 37

2 Dunărea Călăraşi 16 11 3 2 31-12 36

3 Chindia Târgovişte 16 10 4 2 37-7 34

4 FC Academica Clinceni 16 8 5 3 25-19 29

5 CS Afumaţi 16 8 3 5 18-13 27

6 ASA Târgu Mureş 16 7 4 5 32-26 25

7 ASU Politehnica Timişoara 16 7 3 6 20-20 24

8 FC Argeş 16 5 7 4 17-12 22

9 CS Mioveni 16 6 4 6 23-22 22

10 Sportul Snagov 16 6 4 6 12-11 22

11 Ripensia Timişoara 15 5 4 6 34-19 19

12 Metaloglobus Bucureşti 16 5 4 7 17-21 19

13 Dacia Unirea Brăila 16 4 5 7 35-32 17

14 UTA Arad 15 4 5 6 18-18 17

15 Olimpia Satu Mare 16 5 2 9 14-26 17

16 Pandurii Târgu Jiu 16 3 7 6 21-23 16

17 Luceafărul Oradea 16 4 4 8 23-28 16

18 CS Baloteşti 16 3 5 8 19-31 14

19 Ştiinţa Miroslava 16 3 3 10 15-43 12

20 Foresta Suceava 16 3 2 11 11-57 11