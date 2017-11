Volei, juniori

Duminică, în etapa cu numărul trei din Campionatul Național de volei pentru juniori, echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orășanu, a reușit o victorie importantă pe terenul liderului CSȘ Buzău, echipă ce avea două victorii în primele două etape și care are în lot jucători experimentați, aflați în ultimul an de juniori. Cu un lot mult mai tânăr, în care se regăsesc voleibaliști în primul an de juniori și mai mici, sucevenii au făcut un joc foarte bun la Buzău și s-au impus în setul decisiv. Elevii lui Tudor Orășanu au câștigat primul set cu 25 – 22 și l-au pierdut pe următorul cu 22 – 25. În setul trei au făcut 2 – 1 la seturi, tot cu 25 – 22, și au intrat în setul decisiv după ce gazdele au egalat la doi, scor 25 – 23. În tie-break, LPC CSȘ Suceava și-a adjudecat victoria cu 15 – 8 și a câștigat astfel pe terenul echipei ce este principala candidată la locul I, la finalul returului.

„Jucătorii noștri au fost disciplinați tactic și au respectat în teren toate indicațiile, iar acest lucru ne-a ajutat să învingem o echipă mult mai experimentată, ce acum doi ani ne-a învins destul de clar și acasă, și-n deplasare. Dacă eram puțin mai atenți și punctam în momentele cheie ale setului patru cred că puteam să ne impunem mai ușor, cu 3 – 1, dar până la urmă este o victorie foarte importantă, pe un teren unde nu cred că va mai câștiga cineva. Adversarii au jucători experimentați, în ultimul an de juniori, față de noi, care avem câțiva jucători în primul an de juniori și restul mai mici, dar echipa a demonstrat că a crescut foarte mult în ultimii doi ani”, a explicat antrenorul Tudor Orășanu.

LPS CSȘ Suceava a făcut deplasarea de la Buzău cu un lot de 12 jucători: Alexandru Rață, Vlad Buhu, Ștefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc, Tudor Ștreangă, Eduard Cazacu, Marius Bortă, Iustin Cioban, Iulian Florea, Kevin Varvaroi, Alexandru Roman și Vlad Ștreangă.

În următoarea etapă, pe 19 noiembrie, sucevenii vor juca pe teren propriu, cu echipa CNMV Ploiești.

Clasament

T C C1 P P1 Pct.

1. CSS Buzău 3 1 1 1 0 8

2. LPS CSȘ Suceava 3 1 1 1 0 8

3. LPS Piatra Neamț 3 1 1 1 0 8

4. CSS Galați 3 0 1 1 1 5

5. CNMV Ploiești 3 0 1 1 1 5

6. CN A.Vlahuță Râmnicu Sărat 3 0 1 1 1 3

Legenda

C Jocuri câștigate cu 3-0 și 3-1

C1 Jocuri câștigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 și 0-3