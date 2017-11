Fotbal pentru fete

Municipiul Suceava a fost la sfârșitul săptămânii trecute gazda turneului „Fotbal şi Feminitate”, care reprezintă un proiect de dezvoltare a fotbalului feminin iniţiat de UEFA şi promovat de FRF cu ajutorul AJF-urilor. Competiția s-a derulat pe terenurile sintetice de la Liceul cu Program Sportiv, adunând la start un număr de 28 de echipe din 14 județe. Întrecerea fetelor cu vârsta mai mică de 12 ani s-a încheiat cu victoria selecționatei județului Argeș, în vreme ce concursul categoriei de vârstă 14 ani a fost câștigat de selecționata din Bistrița-Năsăud. Invitați speciali la turneul de la Suceava au fost președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, și Ciprian Paraschiv, directorul Departamentului de Dezvoltare din cadrul FRF.

„Este pentru al treilea an consecutiv când am obținut organizarea acestei competiții la Suceava și cred că am reușit și de această dată să ne ridicăm la nivelul așteptărilor oaspeților noștri. Referitor la participare, ediția recent încheiată a stabilit un nou record, fiind implicate nu mai puțin de 240 de jucătoare. Sper ca fetele care au avut șansa să joace pentru prima dată fotbal în cadrul acestui proiect să rămână apropiate de acest frumos sport, și de ce nu, să le vedem pe viitor în tricoul echipei naționale de fotbal feminin”, a declarat președintele Asociației Județene de Fotbal, Ciprian Anton.