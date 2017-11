Atletism

În weekend, sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Suceava de la stadionul Areni a fost animată de peste 350 de copii și juniori ce au participat la a XI-a ediție a Grand Prix-ului „Cristina Casandra”, o competiție ce a devenit o tradiție pentru atletismul din zona Moldovei. Concursul a fost organizat de cea mai bună atletă a clubului CSM și a județului Suceava, Cristina Casandra, și CSM Suceava, în colaborare cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Suceava și Asociația Județeană de Atletism. Concursul a avut un număr total de 26 de probe, la care au fost prezenți atleți de la 11 cluburi sportive și 10 asociații sportive școlare.

„Mă bucur că sala de atletism Areni a fost plină și la ediția din acest an a acestui concurs, valoarea concurenților a crescut de la an la an și vom vedea cu siguranță unii dintre participanții de azi ca viitorii medaliați de mâine la cele mai importante competiții naționale și internaționale. Consider că am reușit să promovăm atletismul cu succes și țin să mulțumesc partenerilor și colaboratorilor noștri, DJST Suceava, AJA Suceava, CSM Suceava, Universitatea <Ștefan cel Mare> Suceava”, a declarat antrenorul Silviu Casandra.

Câștigătorii celor 26 de probe

Prichindel 50 participanți 50 M Băieți /Fete

Mihai Moroșan CSM Dorna Vatra Dornei 800 m Juniori III

Roxana Ghiuță CSM Roxana 800 m Juniori III

Cosmin Nisioiu CSM Rarăul Câmpulung 800 m Copii 1

Diana Vaman CSM Suceava 800 m Copii 1

Alexandru Prâsneac CSM Dorna Vatra Dornei 600 m Copii 2

Denisa Kore CSM Dorna Vatra Dornei 600 m Copile 2

Diana Cîrnu LPS Neamț 50 m Copile 3

Valentin Axinte Ceahlăul Piatra Neamț 50 m Copii 3

Corina Murariu LPS Suceava 400 m Open

Florin Pitic CSȘ Rădăuți 400 m Open

Silviu Munteanu Ceahlăul Piatra Neamț 200 m Juniori III

Robert Gavril Ceahlăul Piatra Neamț 200 m Copii I

Valentin Axinte Ceahlăul Piatra Neamț 200 m Copii III

Alexandru Prâsneac CSM Dorna Vatra Doreni 200 m Copii II

Cosmina Boiciuc LPS Suceava 200 m Juniori III

Ancuța Pomohaci LPS Iași 200 m Copile I

Teodora Ursu LPS Iași 200 m Copile 2

Denisa Core CSM Dorna Vatra Dornei 200 m Copile3

Daniel Mihăiescu CSM Dorna Vatra Dornei 1500 m Open

Angelica Olenici LPS Suceava 1500 m Open

Ștafetă Ceahlăul Piatra Neamț 4x 200 m Open Băieți

Ștafetă CSM Suceava 4x200m Fete Open

Ștafetă CSM Suceava 4x200m Copii Open Fete

Ștafetă CSȘ Rădăuți 4x200m Copii Open Băieți