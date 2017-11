Handbal

Aseară, în etapa cu numărul nouă din Liga Națională de Handbal, echipa Universității Suceava a cedat cu scorul de 26 – 31 în disputa de pe teren propriu, cu HC Odorhei. Studenții au jucat de la egal la egal cu experimentata echipă oaspete timp de 45 de minute, în ultimul sfert de oră nereușind să se mai concentreze la fel, atât în atac, cât și-n apărare. Miza celor trei puncte și-a pus amprenta pe jocul din teren încă de la fluierul de start, iar jocul a fost unul foarte echilibrat, fiecare gol cântărind destul de mult în economia jocului. Cele două echipe au mers cap la cap trei sferturi de meci, timp în care nimeni nu a reușit să se distanțeze la mai mult de două goluri. Prima parte a fost una cu momente bune pentru ambele echipe, dar și greșeli sau durități peste limita regulamentului, mai ales de partea oaspeților, sancționate de mai multe ori cu unități de măsură diferite, spre disperarea băncii sucevenilor și a spectatorilor din tribune. La pauză a fost 15 – 15 și se anunța o parte secundă la fel de intensă. În minutul 43, portarul oaspeților a scăpat mingea în poartă, dar arbitrii n-au dat gol și de la acea fază s-a rupt jocul universitarilor. Au urmat două ratări și câteva goluri luate extrem de ușor, iar Odorheiul s-a distanțat la șase goluri, pe fondul unei scăderi de ritm din partea studenților. Oaspeții au avut și opt goluri în minutul 58, când tabela arăta 31 – 23, dar sucevenii au avut o ultimă răbufnire și au închis tabela la 31 – 26 pentru adversari.

„Diferența s-a făcut în a doua repriză, când am luat ușor multe goluri și am suferit la capitolul poartă, cei doi portari sunt foarte tineri și mai au nevoie de experiență pentru a ajunge la un nivel cât mai înalt. Am ratat destul de mult în ultimul sfert de oră, iar oaspeții au fost mai lucizi și s-au distanțat decisiv. Am suferit și-n zona centrală a apărării, și Burlacu și Tcaciuc vin după accidentări și le-a lipsit pregătirea de care aveau nevoie. Nici Adi Târzioru nu a mai fost la același nivel în partea a doua, dar se întâmplă, nu poți să joci perfect la fiecare meci. Per total a fost un meci bun, în care s-a văzut valoarea Odorheiului, echipă ce a investit mult în ultimul timp”, a explicat antrenorul sucevean Adrian Chiruț.

Etapa a 9-a

Politehnica Iaşi – Dinamo Bucureşti 31 – 36 (14 – 19)

Politehnica Timişoara – CSM Focşani 23 – 21 (12 – 10)

HC Dobrogea Sud – CSM Făgăraş 33 – 22 (14 – 12)

Dunărea Călăraşi – Steaua Bucureşti 24 – 23 ( 9 – 15)

CSM Bucureşti – Potaissa Turda 26 – 27 (13 – 14)

CSU Suceava – HC Odorhei 26 – 31 (15 – 15)

HC Vaslui – Minaur Baia Mare 26 – 25

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 9 7 0 2 263 234 21

2. CSA Steaua Bucureşti 9 6 1 2 241 216 19

3. AHC Potaissa Turda 9 6 0 3 254 226 18

4. Politehnica Timişoara 9 5 2 2 237 203 17

5. HC Odorhei 9 5 2 2 247 223 17

6. Dunărea Călăraşi 9 5 1 3 222 224 16

7. CSM Bucureşti 9 5 0 4 242 234 15

8. CS Minaur Baia Mare 9 5 0 4 231 228 15

9. HC Dobrogea Sud 9 4 2 3 229 219 14

10. HC Vaslui 9 4 0 5 227 256 12

11. CSM Focşani 2007 9 2 1 6 202 221 7

12. CSU Suceava 9 2 1 6 234 256 7

13. CSM Făgăraş 9 2 0 7 221 259 6

14. CS Politehnica Iaşi 9 0 0 9 251 302 0