Volei

Sâmbătă, în etapa a patra din seria de est a Diviziei A2 la volei masculin, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava a pierdut cu scorul de 0 – 3 la seturi, pe terenul uneia din candidatele la promovare, Rapid București. Primul set al acestei întâlniri a fost unul foarte tensionat pe finalul său, sucevenii având parte de mai multe momente neplăcute, în principal din partea arbitrilor. CSM Suceava a făcut un joc foarte bun în acest prim act și a câștigat cu 25 – 23, dar au fost întorși din nou în teren de arbitri, după ce în primă fază au fluierat final de set. La scorul de 30 – 29 pentru gazde, sucevenii au protestat la o fază în care adversarii au agățat fileul, iar arbitri i-au dat cartonaș roșu celui mai experimentat jucător al Sucevei, Lucian Huțuleac și-n plus au fluierat finalul setului, fără ca rapidiștii să câștige mingea de 31 – 29. Fără Huțuleac, dar și Robert Petraru, jucător ce n-a putut să facă deplasarea, antrenorul jucător Tudor Orășanu a decis să le dea o șansă celor mai tineri din jucători să evolueze în teren, mai ales că-n lot era o stare de nervozitate creată de deciziile ciudate ale arbitrilor. Gazdele s-au impus în final cu 3 – 0 la seturi, după 25 – 15 și 25 – 21 în seturile doi și trei.

„Echipa noastră a jucat foarte bine în primul set, pe care l-am câștigat, dar inexplicabil am fost întorși în teren, după ce arbitrul a fluierat final de set și ne-a făcut semn să schimbăm terenurile. Arbitrul principal l-a chemat pe cel din partea cealaltă de fileu să-i explice ce s-a întâmplat la o minge ce s-a jucat în fața lui. Aici a început de fapt și circul arbitrilor, care au stricat un joc ce se anunța foarte spectaculos și frumos. După alte două decizii incorecte, la 30 – 29, un adversar s-a agățat de fileu, dar arbitrii n-au dictat nimic și aici am protestat, iar Lucian Huțuleac a fost eliminat. În plus, arbitrul a fluierat finalul setului, deși rapidiștii n-au câștigat ultimul punct. După acest circ nu ne-am mai putut concentra așa cum trebuie și am preferat să jucăm mai mult cu jucătorii foarte tineri, care au nevoie de meciuri în picioare la seniori, pentru a crește”, a explicat antrenorul jucător al sucevenilor, Tudor Orășanu.

CSM Suceava a folosit la București un lot format din sportivii: Huțuleac, Sasu, Gontariu, Lupuleasa, Mihuț, Rață, Buhu, Buiciuc, Ștreangă și Orășanu.

Sâmbătă, în ultima etapă din tur, sucevenii vor juca pe teren propriu, cu CSM Râmnicu Sărat.