Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava rămâne fără victorie şi după etapa de sâmbătă, când a pierdut la CSUAV Arad cu scorul de 19 – 21. Din păcate, ca şi-n meciul de la Buzău, când au condus până cu trei minute înainte de final şi de această dată, elevii antrenorului Marius Colţuneac au pierdut din mână victoria, în prelungirile meciului, când gazdele au fructificat o lovitură de pedeapsă la scorul de 19 – 18 pentru Suceava. Echipa CSM-ului a început partida de la Arad cu un lot în care nu s-au regăsit aproape jumătate din titulari şi cu patru juniori aflaţi la prima partidă de seniori. La pauză a fost 7 – 0 pentru arădeni, care au reuşit un eseu şi o transformare. Partea a doua a fost mult mai animată, Suceava reducând din diferenţă după un eseu a lui Constantin Varvaroi, dar mai apoi, gazdele s-au distanţat şi au făcut 18 – 5, după un eseu şi două lovituri de pedeapsă. Elevii lui Marius Colţuneac s-au mobilizat foarte bine la acest scor şi au întors rezultatul, graţie celor două eseuri reuşite de Toloş şi Dumitru Ştefăroi, ultimul fructificând şi ambele transformări, iar scorul devenea 19 – 18 pentru Suceava când tocmai expirase timpul regulamentar. Gazdele au executat lovitura de la centru, iar sucevenii au comis un înainte în apropierea liniei de 22. La grămadă, arbitrul a fluierat un off-side la închizătorul sucevean, iar arădenii au punctat decisiv dintr-o lovitură de pedeapsă de la 25 de metri, câştigând astfel cu scorul de 21 – 19.

„Din păcate am pierdut din nou pe final de joc. Echipa s-a mobilizat foarte bine în repriza a doua şi a revenit de la 5 – 18, dar până la urmă ne-am ales doar cu un punct din acest meci. În prima repriză am avut parte de un arbitraj cam ostil şi mă refer aici la 6 infracţiuni în aceeaşi fază comise de arădeni, la are arbitrii n-au reacţionat şi n-au dictat eseu de penalizare, deoarece eram în atac, în apropierea terenului de ţintă advers. Ne-au lipsit mulţi titulari din cauza problemelor profesionale, am avut şi doi debutanţi, Sologiuc, de la LPS Suceava şi Plaiu, de la CSŞ Gura Humorului, care s-au descurcat bine. Sper să ieşim din această criză de rezultate, mai ales că este al treilea meci când facem un meci bun, conducem şi pierdem pe final”, a explicat antrenorul Marius Colţuneac.

CSM Suceava a început meciul de la Arad în formula: Croitoru, Portariu, Câtea, Serdenciuc, Sologiuc, Constantin Varvaroi, Toloş, Preutescu, Creţuleac, Andrei Manole, Plaiu, Florea, Custrin, Ivanov şi Dumitru Ştefăroi, în lot fiind şi Tăuteanu, Clim, Stanciuc, Zimbru, Cora, Ţârdea, Flocea şi Lahiani Amine.

Sâmbătă, în ultima etapă din tur, CSM Suceava va primi vizita celor de la RCM Galaţi, iar mai apoi vor juca restanţa din prima etapă, cu Tomitanii Constanţa.

Etapa a 6-a

CSUAV Arad – CSM Bucovina 21 – 19

CS Ştiinţa Petroşani – Tomitanii Constanţa 15 – 26

Rugby Club Bârlad – SCM Gloria Buzău 31 – 25

RCM Galaţi – CS Năvodari 11 – 14

Clasament

1. CS Năvodari 6 4 0 2 193 108 4pb 20

2. Rugby Club Bârlad 5 4 1 0 161 106 2 20

3. SCM Gloria Buzău 6 4 0 2 145 119 4 20

4. CS Ştiinţa Petroşani 6 3 1 2 147 109 1 15

5. ACS Tomitanii Constanţa 4 3 0 1 94 61 3 15

6. RCM Galaţi 6 2 0 4 148 136 3 11

7. CSUAV Arad 6 1 0 5 74 274 1 5

8. CSM Bucovina Suceava 5 0 0 5 95 144 3 3