Fotbal, Liga a III-a

Singura reprezentantă a judeţului Suceava în Liga a III-a de fotbal, CSM Bucovina Rădăuţi traversează o perioadă foarte bună, în ultimele şapte etape acumulând şase victorii şi un egal. Sâmbătă, echipa pregătită de antrenorul Daniel Bălan a reuşit a cincea victorie consecutivă în acest tur de campionat, după ce s-a impus cu scorul de 2 – 0 în deplasarea de la KSE Târgu Secuiesc.

Prima repriză a fost una fără ocazii mari de gol de ambele părţi, la pauză rezultatul de pe tabelă rămânând neschimbat. În minutul 75, rădăuţenii au reuşit să deschidă scorul după o greşeală a portarului advers, care a boxat un balon centrat de Vitu direct în capul lui Stoian, iar mingea s-a dus în poartă. În minutul 85, Ibrahim Jamilu a stabilit scorul final, 2 – 0, după un şut perfect de la 20 de metri, fără preluare, la care balonul s-a dus direct sub transversala porţii adverse.

„A fost un meci greu, cu o echipă incomodă, dar noi ne-am pregătit foarte bine, am stat bine în teren şi nu le-am dat spaţii şi posibilităţi de a-şi crea ocazii. Mai mult, pe contraatac am mai avut şanse de a marca. Este al 7-lea rezultat pozitiv în tot atâtea runde şi pot să spun că moralul jucătorilor este unul foarte bun şi chiar dacă avem o echipă tânără, fotbaliştii noştri au prins încredere în forţele lor şi sper s-o ţinem tot aşa”, a explicat jucătorul rădăuţenilor, Iulian Ionesi.

CSM Bucovina Rădăuţi a început partida de la Târgu Secuiesc în formula: Prutean, Alecsandru, Vişinar, Florescu, Antonesei, Vitu, Jamilu, Stoian, Ionesi, Ungureanu şi Ciobanu. Pe parcursul meciului, la rădăuţeni au mai intrat: Timiş, Macovei, Ionuţ Mihai şi Tironeac.

În următoarea etapă, sâmbătă, 11 noiembrie, CSM Bucovina Rădăuţi va juca pe teren propriu, de la ora 14.00, cu CSM Roman, echipă aflată pe locul III, la o diferenţă de un punct în faţa echipei lui Daniel Bălan.

Etapa a 11-a

CSM Paşcani - Metalosport Galaţi 7 – 0

CSM Roman - CSM Focşani 2 – 0

Avântul Valea Mărului - Sănătatea Darabani 3 – 4

KSE Târgu Secuiesc - CSM Bucovina Rădăuţi 0 – 2

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Odorheiu Secuiesc 2 – 0

Olimpic Cetate Râşnov - Suporter Club Oţelul Galaţi 0 – 1

Sporting Lieşti - AFC Hărman 1 – 0

Aerostar Bacău a stat

Clasament

1. Suporter Club Oţelul Galaţi 11 6 4 1 26-8 22

2. Aerostar Bacău 10 6 4 0 21-7 22

3. CSM Roman 10 6 2 2 25-12 20

4. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 10 6 2 2 20-11 20

5. Sporting Lieşti 10 6 1 3 28-11 19

6. CSM Bucovina Rădăuţi 10 6 1 3 17-10 19

7. AFC Hărman 11 5 2 4 20-9 17

8. CSM Focşani 11 4 4 3 22-13 16

9. KSE Târgu Secuiesc 10 4 3 3 17-18 15

10. Olimpic Cetate Râşnov 10 4 2 4 16-12 14

11. Sănătatea Darabani 10 3 3 4 22-20 12

12. AFC Odorheiu Secuiesc 11 3 0 8 24-27 9

13. CSM Paşcani 10 2 1 7 13-24 7

14. Avântul Valea Mărului 10 1 1 8 12-28 4

15. Metalosport Galaţi 10 0 0 10 1-74 0