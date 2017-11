Handbal

După două săptămâni şi ceva de pauză competiţională, echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar din Suceava reia campionatul cu o partidă în compania celor de la HC Odorhei. Meciul este programat duminică seara, de la ora 18.00, în sala „Dumitru Bernicu” de la LPS Suceava.

Şi la această confruntare, din lotul sucevenilor vor lipsi trei jucători importanţi, portarul Cristi Tcaciuc, aflat la recuperare după operaţia de la menisc, Bogdan Şoldănescu, handbalist ce speră să fie apt în etapa viitoare la Făgăraş, şi Sebastian Polocoşer, jucător ce mai are de stat cel puţin o lună de zile, tot după o operaţie mai complicată la genunchi.

„Reîncepem meciurile oficiale cu un meci pe teren propriu, împotriva celor de la HC Odorhei, o echipă puternică, ce s-a întărit din nou în vară, în ciuda zvonurilor că nu ar mai dispune de fonduri. Mai mult, oaspeţii au jucători foarte experimentaţi, ce au jucat în campionate puternice, au un antrenor nou ce le-a schimbat stilul de joc, dar nici ei n-au un început bun de campionat. Vrem să facem un meci bun şi vom face tot posibilul să câştigăm. Duminică vom încerca să profităm de lipsa lor de omogenitate şi să producem o surpriză. Aşteptăm cât mai multă lume la sală, mai ales că ne-a surprins plăcut faptul că la fiecare meci sala a fost plină şi am fost încurajaţi tot timpul. Vrem să repetăm evoluţia bună din ultimul meci, cel puţin cea din prima repriză de la Turda, şi sper să reuşim o victorie”, a explicat ieri, într-o conferinţă de presă, antrenorul secund al studenţilor, Iulian Andrei.

Tehnicianul sucevean a mai adăugat că la capitolul financiar clubul mai are ceva restanţe faţă de jucători, dar speră ca până la finalul anului acestea să fie rezolvate.

„Mai avem ceva restanţe, dar avem promisiunea de la domnul primar şi viceprimari, dar şi de la domnii consilieri locali, că până la finalul anului ne vor intra toţi banii, mai exact 350.000 de lei. Le mulţumim că sunt alături de noi şi sper să fie lângă echipă. După calculele noastre, până la final de 2017 vom ajunge la 0”, a completat Iulian Andrei.

Gabriel Burlacu şi Bogdan Baican au venit cu un moral foarte bun din stagiul de pregătire avut cu naţionala de seniori

Convocaţi pentru prima dată la naţionala de seniori a României, Gabriel Burlacu şi Bogdan Baican s-au întors acasă cu un moral foarte bun şi vor fi în teren la meciul cu Odorhei. Mai mult, antrenorul Adi Chiruţ a fost sunat de selecţionerul naţionalei, Xavi Pascual, care i-a transmis că este foarte mulţumit de felul cum s-au antrenat şi s-au mişcat la cele două meciuri test cei doi jucători de la Suceava.

„A fost o experienţă nouă pentru mine, cu un stil diferit de pregătire, în care s-a văzut că Xavi Pascual nu este degeaba de mulţi ani la Barcelona. M-a impresionat felul în care aranjează fiecare jucător în teren, cum face vizionările şi ce lucrează la antrenamente după acestea. Mai mult, îţi dă un program de pregătire pe care să-l faci şi la echipa de club”, a explicat Gabi Burlacu.

Interul universitarilor a fost în cantonamentul naţionalei deşi nu este refăcut după entorsa urâtă suferită la Timişoara, dar va intra duminică în teren.

„Sper să-mi rezolv în totalitate problemele medicale de la gleznă, astfel încât duminică să dau totul pentru echipă şi să facem un meci foarte bun cu Odorheiul. Din punctul meu de vedere cred că pe teren propriu putem să ne batem cu orice echipă din Liga Naţională şi am demonstrat asta în acest sezon. La Turda am făcut un meci foarte bun, dar arbitrii au scăpat meciul din mână sau mai bine zis l-au avut tot timpul şi ne-au privat de trei puncte. Odorheiul are jucători ce-au fost prin Liga Campionilor, un antrenor nou şi un stil de joc diferit, iar noi sperăm să facem un spectacol handbalistic cât mai bun şi să-i bucurăm pe suporterii pe care-i aşteptăm în număr cât mai mare”, a spus Burlacu înaintea meciului cu HC Odorhei.

Bogdan Baican speră să mai fie convocat în lotul primei reprezentative

Unul din stâlpii apărării sucevene, dar şi un foarte bun marcator, pivotul Bogdan Baican, a ajuns la lot pe ultima sută de metri, după accidentarea lui Mocanu. După evoluţiile foarte bune din acest sezon şi nu numai, pivotul sucevean era în vederile selecţionerului spaniol, dar pentru următorul stagiu de pregătire.

„Acest stagiu de pregătire cu naţionala a fost unul foarte util pentru mine şi-n acelaşi timp a fost o onoare să lucrez cu domnul Xavi Pascual, un antrenor de la care am învăţat multe lucruri bune şi folositoare în cariera mea. Sper să continui munca la Suceava, s-o fac cât mai bine, astfel încât să mai fiu selecţionat la naţională”, a spus Bogdan Baican.

Handbalistul Universităţii crede că echipa sa poate să câştige în faţa Odorheiului, mai ales că pe teren propriu studenţii au făcut meciuri bune de fiecare dată.

„Trebuie să pregătim foarte bine meciul de duminică şi-am început acest lucru de luni. Trebuie să fim foarte atenţi ce lucrăm, mai ales că adversarii au jucători cu experienţă, gen Kuzmanovski, care aşază foarte bine echipa în teren. Noi trebuie să pregătim foarte bine meciul din punct de vedere tactic şi să dăm totul pe teren şi să câştigăm. Eu am încredere că putem să obţinem o victorie în partida de duminică, mai ales că jucăm acasă şi avem suporterii alături de noi”, a completat Baican.

Etapa a 9-a

Politehnica Iaşi – Dinamo Bucureşti 31 – 36 (14 – 19)

Politehnica Timişoara – CSM Focşani (vineri, ora 18.00 – Digi şi Telekom Sport)

HC Dobrogea Sud – CSM Făgăraş (sâmbătă, ora 16.00 – TVR 2)

Dunărea Călăraşi – Steaua Bucureşti (duminică, ora 14.00 – Digi şi Telekom Sport)

CSM Bucureşti – Potaissa Turda (duminică, ora 16.30 – TVR 1)

CSU Suceava – HC Odorhei (duminică, ora 18.00 – sala LPS Suceava)

HC Vaslui – Minaur Baia Mare (duminică, ora 18.30)

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 9 7 0 2 263 234 21

2. CSA Steaua Bucureşti 8 6 1 1 218 192 19

3. AHC Potaissa Turda 8 5 0 3 227 200 15

4. CSM Bucureşti 8 5 0 3 216 207 15

5. CS Minaur Baia Mare 8 5 0 3 206 202 15

6. Politehnica Timişoara 8 4 2 2 214 182 14

7. HC Odorhei 8 4 2 2 216 197 14

8. Dunărea Călăraşi 8 4 1 3 198 201 13

9. HC Dobrogea Sud 8 3 2 3 196 197 11

10. HC Vaslui 8 3 0 5 201 231 9

11. CSU Suceava 8 2 1 5 208 225 7

12. CSM Focşani 2007 8 2 1 5 181 198 7

13. CSM Făgăraş 8 2 0 6 199 226 6

14. CS Politehnica Iaşi 9 0 0 9 251 302 0