Liga a III-a

Etapa a XI-a a Ligii a III-a la fotbal, Seria I, va debuta astăzi, la ora 14.00, când sunt programate două partide. Bucovina Rădăuţi, singura reprezentantă a judeţului Suceava în eşalonul al treilea, va juca sâmbătă, de la ora 14.00, urmând să evolueze în deplasare, pe terenul grupării KSE Târgu Secuiesc. Meciul se anunţă unul echilibrat în condiţiile în care cele două formaţii sunt vecine de clasament. Oricum, rădăuţenii sunt hotărâţi să continue seria pozitivă pe care au început-o în urmă cu şase etape şi care cuprinde nu mai puţin de cinci victorii şi un rezultat de egalitate.

„Mă bucur că am reuşit să ne redresăm la timp după startul mai ezitant de campionat. Am spus tot timpul că am încredere în tinerii mei fotbalişti, care acumulează experienţă de la meci la meci. Sper să continuăm urcuşul în ierarhia Seriei întâi, pentru că obiectivul nostru este clasarea între primele cinci echipe la finalul sezonului”, a declarat antrenorul Daniel Bălan.

Programul etapei a XI-a:

Vineri, 3 Noiembrie

CSM Paşcani - Metalosport Galaţi

CSM Roman - CSM Focşani

Sâmbătă, 4 Noiembrie

Avântul Valea Mărului - Sănătatea Darabani

KSE Târgu Secuiesc - Bucovina Rădăuţi

Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Odorheiu Secuiesc

Olimpic Cetate Râşnov - Suporter Club Oţelul Galaţi

Sporting Lieşti - AFC Hărman

Aerostar Bacău stă în această rundă.

Toate partidele încep la ora 14.00.

Clasament

1 Aerostar Bacău 10 6 4 0 21-7 22

2 Suporter Club Oţelul Galaţi 10 5 4 1 25-8 19

3 AFC Hărman 10 5 2 3 20-8 17

4 CSM Roman 9 5 2 2 23-12 17

5 Csikszereda Miercurea Ciuc 9 5 2 2 18-11 17

6 Sporting Lieşti 9 5 1 3 27-11 16

7 CSM Focşani 10 4 4 2 22-11 16

8 Bucovina Rădăuţi 9 5 1 3 15-10 16

9 KSE Târgu Secuiesc 9 4 3 2 17-16 15

10 Olimpic Cetate Râşnov 9 4 2 3 16-11 14

11 Sănătatea Darabani 9 2 3 4 18-17 9

12 AFC Odorheiu Secuiesc 10 3 0 7 24-25 9

13 Avântul Valea Mărului 9 1 1 7 9-24 4

14 CSM Paşcani 9 1 1 7 6-24 4

15 Metalosport Galaţi 9 0 0 9 1-67 0