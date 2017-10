Box irlandez

Luptător în gale profesioniste de Kickbox şi MMA (arte marţiale mixte), rădăuţeanul Ionel Rayko Leviţchi are în faţă o nouă provocare în cariera sa. The Lion, aşa cum este numele său din ring, va debuta sâmbătă într-o gală de Bare Knuckle Boxing, un sport inventat de irlandezi după anul 1.700 ce se aseamănă cu boxul vechi, în care cei doi luptători nu au mănuşi, în prezent în galele organizate legal folosindu-se doar bandaje pe mâini. Mai mult, rădăuţeanul Ionel Rayko Leviţchi este primul român ce debutează într-o astfel de gală de box irlandez, un sport cunoscut mai ales din filme, din luptele organizate ilegal în subteran, ce de mulţi ani este legal, în Marea Britanie fiind cel mai popular. La începutul acestei luni, The Lion a fost abordat de un promotor ce organizează gale de Bare Knuckle Boxing, pentru a lupta într-o gală în Coventry, în Anglia, ce va avea loc sâmbătă aceasta, pe 4 noiembrie.

„Acest promotor mi-a spus că mă urmăreşte de ceva timp online şi-i place mult stilul meu agresiv şi şi-ar dori să particip într-o primă gală din cele pe care le organizează în Anglia. Cum nu-mi place să dau înapoi de la nici o provocare, am acceptat pe loc această propunere. Voi avea un adversar pe nume Haroon Khan, cu multă experienţă în box şi alte sporturi de contact, dar nu-mi fac griji. Mă antrenez specific şi într-o continuă pregătire la sala Southend Combat Academy, alături de antrenorul meu, Horia Rădulescu. Sunt bine pregătit şi cu siguranţă voi face faţă acestei provocări, cu toate că-n acest sistem de luptă este primul meu meci”, a explicat rădăuţeanul Ionel Rayko Leviţchi. The Lion a mai adăugat că îi aşteaptă pe românii ce locuiesc în Anglia să-l susţină din tribune la această gală, iar pe cei de acasă din faţa calculatorului sau telefonului, deoarece lupta va fi transmisă în direct pe internet.

Născut în Milişăuţi şi stabilit mai apoi în Rădăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera în Artele Marţiale Mixte (MMA) în 2010, în Anglia, după ce la juniori a practicat luptele greco-romane. Până în 2013 a avut mai multe meciuri la semiprofesionişti, iar tot în acel an a luptat pentru prima dată la profesionişti, la o gală în România.

În cei 7 ani de când luptă, The Lion are peste 20 de meciuri de MMA disputate la amatori, 14 meciuri în MMA la profesionişti din care a câştigat 8, iar în kickboxing-ul profesionist are 19 meciuri, cu 14 victorii, dintre care 11 prin KO (knockout).