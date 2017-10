Rugby – Divizia Națională

CSM Suceava a cedat cu scorul de 38-16 (16-11) meciul susținut sâmbătă, în deplasare, cu RC Bârlad. Sucevenii au avut multe absențe în lot pentru întâlnirea din etapa a V-a a Diviziei Naționale, iar acest lucru avea să conteze decisiv în deznodământul final.

„Am făcut o primă repriză bună, iar dacă eram puțin mai atenți puteam intra la cabine în avantaj. Din păcate, în partea secundă nu am mai putut ține pasul cu adversarii noștri. Din cauza indisponibilităților nu am avut soluții pe banca de rezerva, și în plus, plătim tribut pentru pregătirea incompletă efectuată în presezon, când n-am beneficiat de posibilitățile necesare pentru a efectua un stagiu centralizat”, a declarat antrenorul Marius Colțuneac.

Rezultate înregistrate în etapa a V-a:

Gloria Buzău – Tomitanii Constanța 8-1

Știința Petroșani – CS Năvodari 13-8

RCM Galați – CSUAV Arad 45-0

RC Bârlad – CSM Suceava 38-16

Clasament

1. Gloria Buzău 5 4 0 1 120-88 3 pct. bonus 19

2. CS Năvodari 5 3 0 2 179-97 4pct. bonus 16

3. RC Bârlad 4 3 1 0 130-81 2pct. bonus 16

4. Ştiinţa Petroşani 5 3 1 1 132-83 1 pct. bonus 15

5. Tomitanii Constanţa 3 2 0 1 68-46 1 pct. bonus 10

6. RCM Galaţi 5 2 0 3 137-122 2pct. bonus 10

7. CSM Suceava 4 0 0 4 76-123 2pct. bonus 2

8. CSUAV Arad 5 0 0 5 53-255 1 pct. Bonus 1