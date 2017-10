Liga a II-a

Foresta a pierdut dramatic primul meci cu Florentin Petre pe banca tehnică. Sucevenii au fost învinşi de UTA pe Areni, cu 3-2, golul care a tranşat soarta întâlnirii fiind marcat în al treilea minut de prelungiri. Prima jumătate de oră a disputei a fost una liniştită, singura fază care i-a dezmorţit pe spectatori având loc în minutul cinci, atunci când sucevenii au solicitat o lovitură de pedeapsă la o pătrundere a lui Kimbaloula. Tot gazdele aveau să deschidă scorul, în minutul 30, prin Renquin, care a primit o pasă inteligentă în adâncime de la Sumanariu şi a înscris cu un lob perfect, de la 20 de metri, peste portarul Mureşan, ieşit în întâmpinare. Avantajul „galben-verzilor” a ţinut însă foarte puţin, pentru că oaspeţii au reuşit să întoarcă rezultatul până la pauză. Mai întâi, Hlistei a recepţionat o pasă în centrul defensivei sucevene fără să fie deranjat de nimeni, astfel că a avut timp să preia şi să înscrie cu calm, cu un şut de la 13 metri, în stânga lui Began. 1-2 s-a făcut tot în urma unei neatenţii în apărare, Ciucă reluând nestingherit cu capul în plasă o centrare a lui Manea.

Sucevenii au alergat după egalare pe tot parcursul reprizei secunde, adevăratele ocazii de gol la poarta adversă apărând însă odată cu introducerea în teren a lui Cerlincă, care a revenit după o accidentare. De altfel, golul de 2-2 a plecat tocmai din bocancul mijlocaşului în vârstă de 22 de ani, care a executat un corner de pe partea stângă, mingea a căzut în careul mic al UTA-ei, iar Acolatse, pe fază, a împins mingea în plasă de lângă bara a doua. Finalul partidei avea să fie unul cu adevărat dramatic. În minutul 90+3, acelaşi Cerlincă a fost foarte aproape de gol, însă şutul său, pe jos, de la 16 metri, a fost respins de Mureşan în corner cu un ultim efort. La faza imediat următoare, pe contraatac, arădenii aveau să înscrie golul victoriei prin P. Păcurar, care a reluat în plasă din 6 metri o minge centrată din partea dreaptă, de către Hlistei.

Todea îşi felicită jucătorii, în vreme ce Petre spune că rezultatul este unul mincinos

La finalul partidei, Florentin Petre a încercat să-şi ascundă dezamăgirea după acest rezultat, încercând să scoată în evidenţă nu numai greşelile, ci şi lucrurile bune realizate de jucătorii săi.

„A fost un meci frumos, peste nivelul ligii secunde. Vreau să felicit băieţii pentru atitudinea şi pentru plăcerea de a juca fotbal în anumite situaţii. S-au făcut şi greşeli grave pe care, cu siguranţă, le vom remedia pentru meciurile următoare. Sunt conştient că am foarte mult de muncă, dar e bine că am pe ce lucra, avem jucători buni, de calitate. Rezultatul este mincinos, meritam şi chiar puteam să câştigăm acest meci la ce faze am avut, dar un egal era şi mai echitabil. Am luat acel gol în minutul 93, e dureros când pierzi aşa pe final şi nu ai satisfacţia muncii depuse în decurs de o săptămână. Chiar dacă am fost conduşi, mă aşteptam să revenim, pentru că am jucat foarte bine. Nu îmi place să comentez arbitrajul, dar băieţii meritau mai mult. S-au sacrificat toată săptămâna şi am avut impresia că la două dintre faze ar fi trebuit să primim penalty, dar acum totul a trecut, adversarii au câştigat”, a precizat Florentin Petre.

Arădenii s-au bucurat foarte mult pentru pentru victoria de la Suceava, cu ajutorul căreia au părăsit ultimul loc retrogradabil.

„Ştiam că ne aşteaptă un meci greu, cu o echipă la care s-a schimbat antrenorul şi care a fost foarte motivată din primul minut. Şi-au dorit şi ei să câştige, au avut o atitudine bună, dar până la urmă noi am avut un comportament pe măsură. Prin ceea ce au făcut jucătorii mei pe teren au demonstrat că sunt vii, trăiesc. Chiar dacă au fost egalaţi, au reuşit să câştige în ultimele minute, ceea ce nu e puţin lucru. Este victoria băieţilor, este victoria echipei, este un meci care ne dă speranţe pentru viitor”, a declarat antrenorul principal Cristi Todea.

Foresta: Began - A. Onofraş, Masella, Eridson (61 Cerlincă), Belevschi - Acolatse, Vl. Stănescu – Renquin (75 Belkacem), R. Sumanariu, Kimbaloula (88 Secrier) - M. Matei. Antrenor: Florentin Petre.

UTA: D. Mureşan - Al. Manea, Iuga, Ciucă, Burlă – Strătilă (72 Prună), Polgar, Asani, Hlistei – Stahl (60 Buleică), D. Florea (79 P. Păcurar). Antrenor: Cristian Todea.

Programul complet al etapei a XIV-a:

Sportul Snagov - ASU Politehnica Timişoara 1-0

Ştiinţa Miroslava - Pandurii Târgu Jiu 1-1

Foresta Suceava - UTA Arad 2-3

Luceafărul Oradea - Olimpia Satu Mare 2-1

Metaloglobus Bucureşti - Academica Clinceni 0-0

ASA Târgu Mureş - CS Afumaţi 0-1

Dacia Unirea Brăila - CS Baloteşti 2-2

Ripensia Timişoara - Dunărea Călăraşi 1-1

FC Argeş - AFC Hermannstadt 0-0

Chindia Târgovişte - CS Mioveni 3-0

Clasament

1 AFC Hermannstadt 14 10 3 1 24-9 33

2 Dunărea Călăraşi 14 10 2 2 27-11 32

3 Chindia Târgovişte 14 9 3 2 33-6 30

4 CS Afumaţi 14 7 3 4 15-11 24

5 FC Academica Clinceni 14 6 5 3 20-17 23

6 ASA Târgu Mureş 14 6 4 4 28-21 22

7 CS Mioveni 14 6 4 4 22-18 22

8 ASU Politehnica Timişoara 14 6 2 6 17-18 20

9 FC Argeş 14 4 7 3 15-10 19

10 Sportul Snagov 14 5 4 5 10-9 19

11 Ripensia Timişoara 14 5 3 6 33-18 18

12 UTA Arad 14 4 5 5 16-15 17

13 Dacia Unirea Brăila 14 4 4 6 34-29 16

14 Pandurii Târgu Jiu 14 3 7 4 20-19 16

15 Metaloglobus Bucureşti 14 4 4 6 16-18 16

16 Olimpia Satu Mare 14 5 1 8 11-21 16

17 Ştiinţa Miroslava 14 3 3 8 15-41 12

18 CS Baloteşti 14 2 5 7 17-27 11

19 Luceafărul Oradea 14 2 4 8 17-25 10

20 Foresta Suceava 14 2 1 11 8-55 7