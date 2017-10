O victorie cu UTA ar reprezenta debutul perfect pentru Florentin Petre

Fotbal

Florentin Petre a apărut ieri pentru prima dată în faţa jurnaliştilor suceveni, în cadrul unei conferinţe de presă. Tehnicianul în vârstă de 41 de ani va debuta ca antrenor principal al Forestei sâmbătă, pe teren propriu, în partida de campionat cu UTA.

„Am venit cu sufletul deschis la Suceava, cu dorinţa de a face treabă bună. Îmi doresc din toată inima să-mi încep bine mandatul. Avem nevoie de puncte şi de un restart bun în încercarea de a ieşi din zona inferioară a clasamentului. Am găsit la Suceava un grup de oameni motivaţi să-şi îndeplinească obiectivul. Sunt mulţumit de lot şi pot să spun că am încredere totală în jucătorii pe care-i am la dispoziţie. Sunt alături de ei de la începutul acestei săptămâni, iar dacă se comportă în continuare aşa cum au făcut-o la primele antrenamente, cu siguranţă vom realiza lucruri bune împreună”, a declarat Florentin Petre.

În continuarea discursului său, noul antrenor al Forestei s-a referit şi la fanii suceveni, pe care-i consideră foarte importanţi pentru echipă datorită ataşamentului lor.

„Ştiu foarte bine ce înseamnă publicul de pe Areni. Am trăit momente extraordinare aici ca fotbalist. De fiecare dată când am jucat la Suceava am găsit mereu stadionul plin, cu lumea având acea nebunie frumoasă, de a încuraja necondiţionat echipa locală. Chiar şi acum, conform statisticilor referitoare la Liga a II-a, reiese clar că Foresta este una dintre cele mai susţinute echipe din campionat din punct de vedere al numărului de suporteri. Asta mă încântă, pentru că fanii ne pot purta spre victorie”, a declarat Petre.

Noul tehnician de pe Areni este un adept al fotbalului ofensiv

Aflat la prima experienţă ca principal la nivelul primelor două eşaloane valorice din ţara noastră, fostul internaţional român spune că îşi propune să construiască o echipă frumoasă la Suceava, care să practice un joc ofensiv.

„Este clar că în momentul de faţă nu pot să pun în practică tot ce-mi doresc, pentru că mai avem de muncă. Vreau să ajungem la nivelul de a putea ataca tot timpul, să prestăm un joc în viteză, cu un pressing total, şi să ne creăm 20 de ocazii pe meci. Voi încerca să imprim echipei un stil de joc ofensiv încă de la primul meci, dar în limita posibilităţilor. Sunt foşti colegi ai mei care au prins echipe gata formate, cu care se bat la campionate. Eu am preferat să pornesc de jos, să urc în carieră pas cu pas, pentru că doar aşa am posibilitatea să învăţ cu adevărat meserie. Şi să ştiţi că, după ce am acceptat oferta Forestei, am primit multe mesaje de încurajare de la foşti coechipieri, antrenori, dar şi de la mulţi oameni din Suceava cu care nu am vorbit niciodată”, a mai precizat noul antrenor al Forestei.

În timpul conferinţei de presă de ieri s-a vorbit şi despre meciul de campionat de sâmbătă, cu UTA, care va reprezenta debutul lui Florentin Petre pe banca Forestei.

„Am încercat să analizăm adversarul pe toate planurile, aşa încât la ora jocului să nu ne surprindă cu nimic. UTA a avut la mijlocul săptămânii meci de Cupa României şi a pierdut calificarea pe terenul celor de la Afumaţi, pierzând cu 2-5. Prima repriză le-a aparţinut însă arădenilor, cu 2-1. Ştim că au nişte probleme de lot, ambii portarii fiind accidentaţi, iar Scutaru, suspendat. E clar că UTA trece printr-o perioadă grea, şi sper să-i prindem obosiţi după partida de cupă. Trebuie să profităm de acest lucru şi să arătăm atitudine de învingători pe teren pentru a putea câştiga meciul”, a menţionat Florentin Petre.

Acesta s-a ferit să vorbească despre sistemul de joc pe care-l va folosi şi despre primul unsprezece, însă a dat asigurări că va folosi de fiecare dată cei mai în formă fotbalişti.

„Eu tratez jucătorii la fel, indiferent de vârstă. Va avea posibilitatea să evolueze titular cel mai în formă, cel care se pregăteşte mai bine, indiferent de nume. Ştiu că toţi jucătorii îşi doresc să fie titulari, dar cel mai important este ca un jucător să fie pregătit sută la sută în momentul în care intră pe teren”, a precizat noul tehnician al Forestei.

Matei şi Cerlincă, pregătiţi să pună umărul la revirimentul Forestei

Prezent şi el la conferinţa de presă, atacantul Marius Matei speră să înscrie multe goluri în tricoul Forestei, iar revenirea sa pe Areni să fie de bun augur: „Ţinând cont de locul ocupat în clasament, revenirea mea ar însemna un succes atunci când vom urca în ierarhie pe un loc mult mai apropiat de aşteptările fanilor noştri. Mi-am propus să marchez cât mai multe goluri, aşa cum am încercat să fac la toate echipele la care am jucat. Important este să ajut Foresta să evadeze cât mai repede din subsolul clasamentului”.

La rândul său, mijlocaşul Andrei Cerlincă a anunţat că s-a restabilit complet şi va fi apt pentru partida de sâmbătă.

„O accidentare m-a ţinut departe de gazon timp de două săptămâni, însă acum mă simt bine şi abia aştept să revin pe gazon. Deocamdată nu ştiu dacă voi fi folosit, însă dacă antrenorul va apela la mine voi încerca să dau totul”, a mărturisit mijlocaşul în vârstă de 22 de ani.

Partida Foresta – UTA din cadrul etapei a XIV-a a Ligii secunde se va disputa sâmbătă, cu începere de la ora 11.00, pe stadionul Areni.