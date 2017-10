Volei

Sâmbătă, de la ora 11.00, în a treia etapă din seria de est a Diviziei A2 la volei masculin, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava joacă pentru prima dată în acest sezon în faţa propriilor suporteri, la sala Unirea. Voleibaliştii coordonaţi din teren şi de pe bancă de antrenorul-jucător Tudor Orăşanu vor întâlni cea mai tare echipă din serie şi principala candidată la promovarea în Divizia A1, echipa CSU Ştiinţa Bucureşti. În ciuda faptului că întâlnesc un adversar puternic, sucevenii sunt hotărâţi să facă un joc foarte bun, mai ales că joacă acasă, unde de mai multe ori au învins echipe superioare din aproape toate punctele de vedere.

„Întâlnim o echipă puternică, ce are în componenţă jucători trecuţi prin focurile primei divizii, una ce are ca obiectiv principal promovarea în primul eşalon. Noi aşteptăm aceste meciuri tari, mai ales pentru jucătorii foarte tineri, ce au cel mai mult de câştigat. Jucăm acasă şi aici nu ne-a speriat niciodată vreun adversar. Dacă prindem o formă foarte bună în acest meci, nu contează adversarul şi avem şanse de câştig, aşa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri, când am învins echipe mult mai tari”, a explicat antrenorul jucător al sucevenilor, Tudor Orăşanu.

Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că speră ca la ora meciului să fie căldură în sală, deoarece este foarte frig, mai ales la antrenamente, unde jucătorii riscă să se îmbolnăvească. Oaspeţii au până acum două victorii cu 3 – 0 în primele două etape, cu Râmnicu Sărat şi Mihai I Bucureşti, în timp ce sucevenii au câştigat în prima etapă la Mihai I Bucureşti cu 3 – 1 şi au pierdut cu 1 – 3 pe terenul altei candidate la promovare, VCM Piatra Neamţ.

În celelalte două partidei ale etapei, CSM Râmnicu Sărat joacă pe teren propriu cu VCM Piatra Neamţ, iar CTF Mihai I Bucureşti va primi vizita celor de la CS Rapid Bucureşti.

Clasament

T C C P P Pct.

1 CS Rapid Bucureşti 2 2 0 0 0 6

2 CSU Ştiinţa Bucureşti 2 2 0 0 0 6

3 CSM Suceava 2 1 0 0 1 3

4 VCM Piatra Neamţ 2 1 0 0 1 3

5 CTF Mihai I Bucureşti 2 0 0 0 2 0

6 CSM Râmnicu Sărat 2 0 0 0 2 0

Legenda

C Jocuri câştigate cu 3-0 şi 3-1

C1 Jocuri câştigate cu 3-2

P Jocuri pierdute cu 2-3

P1 Jocuri pierdute cu 1-3 şi 0-3