Fotbal – Juniori C

Gruparea Juniorul I Suceava domină autoritar Campionatul judeţean Under 15. În derby-ul etapei a VI-a, formaţia pregătită de Bogdan Pantea şi Mihai Guriţă a dispus clar de Bucovina Rădăuţi. Juniorul I Suceava are maximum de puncte în ierarhie, fiind urmată la mare distanţă de LPS Suceava, Juniorul II şi Bucovina Rădăuţi. Confruntarea care a pus faţă-n faţă ultimele clasate s-a încheiat cu victoria celor de la Zimbrul Siret, în vreme ce Dorna Vatra Dornei şi Foresta au încheiat nedecis în cel mai echilibrat meci al etapei.

Rezultate:

CN Nicu Gane Fălticeni – Zimbrul Siret 2-3

Dorna Vatra Dornei – Foresta Suceava 2-2

LPS Suceava – Juniorul II Suceava 4-3

Juniorul I Suceava – Bucovina Rădăuţi 7-1

Clasament

1 Juniorul I Suceava 6 6 0 0 55-2 18

2 LPS Suceava 6 4 0 2 37-12 12

3 Juniorul II Suceava 6 4 0 2 23-8 12

4 Bucovina Rădăuţi 6 4 0 2 16-13 12

5 Foresta Suceava 6 2 1 3 16-31 7

6 Dorna Vatra Dornei 6 2 1 3 9-25 7

7 Zimbrul Siret 6 1 0 5 8-39 3

8 CN Nicu Gane Fălticeni 6 0 0 6 6-40 0