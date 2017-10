Hochei

Echipa de hochei juniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a început zilele trecute noul sezon în Campionatul Naţional pentru juniorii sub 16 ani cu două meciuri în deplasare, la CSM Dunărea Galaţi. Tinerii hocheişti pregătiţi de antrenorii Constantin Curelar şi Cătălin Vasiliu au luat astfel şi primul contact cu gheaţa în acest sezon, deoarece nu dispun de un patinoar acoperit şi astfel au un mare handicap faţă de ceilalţi adversari, care se pregătesc 9-10 luni şi nu două sau maximum trei luni pe an. Din această cauză, oficialii clubului sucevean au solicitat federaţiei să joace meciurile din turul sezonului regulat în deplasare, asta până-n luna decembrie, când se va deschide şi patinoarul de la Suceava, atunci când vor putea să găzduiască meciuri pe teren propriu. Etapa de la Galaţi a fost a doua pentru echipa CSM Suceava, deoarece prima, ce trebuia să aibă loc pe 7 octombrie, la CSŞ Gheorgheni, a fost amânată din cauza lipsei fondurilor pentru deplasare. Lipsa antrenamentelor pe gheaţă s-a simţit şi-n jocul sucevenilor, care s-au acomodat destul de greu cu gheaţa, iar în primul meci de la Galaţi au pierdut cu scorul de 5 – 24. În meciul doi, sucevenii au pierdut din nou, dar la o diferenţă mai mică, scor 1 – 12.

„Ca-n fiecare an, începutul de campionat ne prinde fără antrenamente pe gheaţă şi de aceea aşteptăm cu nerăbdare deschiderea patinoarului. Din această cauză jucăm doar în deplasare, pe terenurilor celorlalţi adversari ce beneficiază de patinoare acoperite şi 9-10 luni de gheaţă pe an, faţă de noi, care n-am mai intrat pe gheaţă din luna februarie. Chiar dacă am pierdut la scor, juniorii noştri s-au simţit destul de bine pe gheaţă şi s-au obişnuit cât de cât cu gheaţa, şi asta s-a văzut în al doilea meci. Chiar şi cu 2-3 luni de antrenament pe gheaţă apar copii foarte talentaţi, o parte din ei ajungând şi la lotul naţional în această vară. Ştiu că este un proiect de acoperire a patinoarului şi cred că dacă ne-am prelungi antrenamentele pe gheaţă cu 2-3 luni, am putea să luptăm cu anumite echipe aproape de la egal la egal, şi nu mă refer la cele ce se pregătesc sau evoluează şi-n campionatul Ungariei. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă, financiar şi material”, a explicat antrenorul sucevenilor, Constantin Curelar, cel ce se ocupă de pregătirea juniorilor alături de Cătălin Vasiliu.

Cinci juniori suceveni au fost într-un stagiu de pregătire cu lotul naţional sub 16 ani

În luna august, cinci dintre componenţii echipei sucevene, portarul Alexandru Sfetcu, care are doar 14 ani, fraţii Oliver şi Eric Petrovici, Eric Rizac şi Teodor Cuşnir, au participat la Bucureşti, la un stagiu de pregătire cu lotul naţional sub 16 ani. Pe lângă cei cinci, în lotul CSM ce a evoluat la Galaţi au mai fost juniorii: Cosmin Cimbru, Albert Neamţu, Ştefan Năstase, Ştefan Năstasi, Nicu Popa, Rareş Raţă şi singura fată din echipă, ce joacă cot la cot cu băieţii, Ana Maria Diaconu.

În etapa viitoare, sucevenii vor juca pe 11 şi 12 noiembrie la CSŞ Miercurea Ciuc, echipă ce s-a impus în faţa celor de la ACS Steaua Rangers-Husky cu 18 – 0.