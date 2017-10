Liga a II-a

Noul antrenor Florentin Petre a intrat deja în pâine la Foresta. Primele două antrenamente au fost preponderent fizice și s-au desfășurat pe stadionul Areni. Abia la ședința de pregătire de ieri după-amiază, care, din cauza precipitațiilor, a avut loc pe terenul sintetic din cartierul George Enescu, s-a lucrat mai mult cu mingea.

„Am semnat pe un an cu Foresta şi totul e în regulă. Am ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Am venit să ajut, să încerc tot posibilul să îi învăţ pe copiii ăştia tot ce am acumulat eu ca fotbalist. Îmi doresc din toată inima să reuşesc să formez o echipă, un grup de jucători cu care să putem face performanţa pe care ne-o dorim”, a declarat tehnicianul în vârstă de 41 de ani.

Chiar dacă echipa mai are nevoie de întăriri, până la finalul sezonului de toamnă al Ligii a II-a, Florentin Petre va trebui să se bazeze pe jucătorii pe care îi are acum în lot, mulţi tineri localnici, câţiva cu experienţa ligii secunde, dar şi foarte mulţi stranieri.

„Deocamdată mă bazez pe ce avem acum, iar probabil că din iarnă vom mai aduce jucători pe posturile deficitare. Am văzut pe viu meciul de campionat de la Satu Mare, apoi am asistat la un joc al echipei secunde, care activează în Liga a IV-a, și am observat că în lot există fotbaliști cu calitate, care mă pot ajuta. Nu trebuie să uităm însă că majoritatea dintre ei au venit târziu, n-au efectuat o pregătire corespunzătoare în pre-sezon și le mai trebuie timp pentru acomodare. Cert este că mai avem mult de muncă, însă important este că sunt în echipă jucători profesioniști, pe care mă pot baza”, a precizat Florentin Petre. Acesta va debuta în mod oficial pe banca Forestei sâmbătă, cu ocazia meciului de pe teren propriu cu UTA Arad, contând pentru etapa a XIV-a a Ligii secunde.