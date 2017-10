Rugby

În weekend, echipele de rugby juniori sub 15 şi 16 ani de la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, pregătite de antrenorii Andrei Varvaroi, Mihai Coca şi Ştefăniţă Rusu, au evoluat pe teren propriu, pe stadionul Tineretului din localitate. La fel ca-n urmă cu o săptămână, cele două formaţii s-au impus la scor în disputele avute cu CTTV Galaţi şi CSŞ Bârlad.

Campioană naţională în sezonul trecut la Under 15, echipa humoreană de juniori sub 16 ani a făcut un antrenament reuşit cu publicul în meciul cu cei de la CTTV Galaţi, echipă pe care a învins-o cu scorul de 87 – 0, după 13 eseuri şi 11 transformări fructificate de căpitanul echipei, Ciprian Nichitean.

„A fost un meci în care am atacat mai tot timpul, în faţa unui adversar ce nu ne-a pus probleme şi care foarte rar a ajuns în terenul nostru. A fost o partidă utilă, în care am repetat toate schemele tehnico-tactice, planuri de joc, una în care am jucat destul de mult şi cu piciorul. Totuşi, în repriza a doua am avut mai multe momente când am făcut înainte la 5 metri de buturile adverse sau chiar în terenul lor de ţintă. Am avut şi un eseu anulat din cauza rezervelor, care se încălzeau într-o zonă a terenului în care aveau accesul interzis. Am rulat toţi jucătorii, dar după părerea mea avem nevoie de meciuri cu adversari mai puternici, tocmai pentru a creşte în valoare”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi. CSŞ Gura Humorului a început meciul cu Galaţi cu un prim XV format din jucătorii: Ţurcanu, Vasilovici, Bîrsan, Olari, Buhăiescu, Limbosu, Sidau, Cătună, Pojar, Conache, Bivol, Nichitean(c), Cioltan, Antonesi şi Bandol. Pe parcursul meciului au mai intrat în teren şi jucătorii: Robert Florea, Cojocariu, Floreştean, Daraban, Ajităriţei, Barău şi Grămada.

Humorenii s-au impus cu punct bonus şi la juniorii sub 15 ani

Tot în weekend s-a disputat şi meciul din campionatul de juniori sub 15 ani, născuţi în anii 2003-2004, în care CSŞ Gura Humorului a învins CSŞ Bârlad cu scorul de 41 – 10. Prima repriză a fost ceva mai echilibrată, gazdele conducând la pauză cu scorul de 14 – 5. Partea a doua a fost mult mai spectaculoasă, cu un joc frumos, cu multe faze de atac în care humorenii, pregătiţi de Mihai Coca şi Ştefăniţă Rusu, au reuşit să se desprindă decisiv şi să câştige cu punct bonus.

„După o primă repriză mai strânsă, în partea secundă am reuşit să marcăm mai multe eseuri în faze cu mai multe fixări, înaintarea fiind decisivă în acest meci. Mai avem multe de lucrat cu această generaţie de jucători, în special la disciplina de joc, dar şi în faza decisivă, la placaje. Avem trei meciuri şi tot atâtea victorii în acest sezon, dar din păcate sunt prea puţine meciuri în campionat”, a explicat antrenorul Mihai Coca.

CSŞ Gura Humorului a folosit în acest meci un lot format din jucătorii: Carpiuc, Rusu, Pintilie, Boca, Solomon, Miriuţă, Gavriliu, Roman, Busuioc, Simerea, Paşcu, Moroşanu, Iordache, Ursulescu, Păvăloaia, Buta, Axinte şi Călin.