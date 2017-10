Fotbal, Liga a II-a

Sâmbătă, în etapa cu numărul 13 din Liga a II-a de fotbal, Foresta Suceava a pierdut cu scorul de 0 – 2, pe terenul echipei Olimpia Satu Mare, aceasta fiind a 9-a înfrângere din acest sezon pentru gruparea locală. După numai 9 minute de joc, gazdele de la Satu Mare au reușit să deschidă scorul prin Oliver Lusamba, jucător ce a șutat în portarul Began din 8 metri, balonul a ieșit în corner, iar mai apoi tot el a șutat în poartă, din colțul careului mic. În minutul 31, Foresta are prima ocazie de gol, la o lovitură liberă executată de Belevschi, la care mingea este deviată de un adversar, dar portarul Muntean reușește s-o scoată în corner. Cu zece minute înainte de pauză, sucevenii au cea mai mare ocazie de gol din acest meci, după o centrare a lui Renquin la care balonul este lovit cu capul de Acolatse din 10 metri, dar mingea lovește bara transversală, scor la pauză 1 – 0 pentru Olimpia.

La cinci minute după reluare, același Acolatse șutează bine de la 16 metri, dar balonul este respins în corner, de la rădăcina barei de portarul advers, iar două minute mai târziu are o nouă șansă de gol dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri, balonul fiind scos de sub transversală de portarul Muntean. Gazdele au și ele o șansă de a marca din nou, iar în minutul 65 fac 2 – 0, prin Vasile Pop, care reia spectaculos din voleu, de la 11 metri, mingea ducându-se direct sub bara transversală. Până la final, Olimpia mai are trei ocazii, ultima în minutul 79, când Vasile Pop și Miholca se invită reciproc să marcheze cu poarta goală, primul șutând în final pe lângă.

Foresta a început meciul de la Satu Mare în formula: Began - Onofraş, Pappoe, Mendes, Belevschi, Masella - Stănescu, Acolatse, Renquin, Ilaş – Matei.

Sâmbătă, în următoarea etapă, Foresta va juca pe Areni, în compania celor de la UTA Arad.

Rezultatele etapei a 13-a

Metaloglobus București – Sportul Snagov 2 – 1

Academica Clinceni – Chindia Târgoviște 0 – 2

CS Balotești – ASA Târgu Mureș 2 – 6

CS Afumați – Ripensia Timișoara 2 – 0

Dunărea Călărași – Luceafărul Oradea 1 – 0

Olimpia Satu Mare – Foresta Suceava 2 – 0

UTA Arad – Știința Miroslava 3 – 0

Pandurii Târgu Jiu – ASU Politehnica Timișoara 1 – 1

CS Mioveni – FC Argeș 0 – 0

AFC Hermannstadt – Dacia Unirea Brăila 3 – 2

Clasament

1. AFC Hermannstadt 13 10 2 1 24-9 32

2. Dunărea Călăraşi 13 10 1 2 26-10 31

3. Chindia Târgovişte 13 8 3 2 30-6 27

4. ASA Târgu Mureş 13 6 4 3 28-20 22

5. CS Mioveni 13 6 4 3 22-15 22

6. FC Academica Clinceni 13 6 4 3 20-17 22

7. ASU Politehnica Timişoara 13 6 2 5 17-17 20

8. CS Afumaţi 13 5 4 4 13-13 19

9. FC Argeş 13 4 6 3 15-10 18

10. Ripensia Timişoara 13 5 2 6 32-17 17

11. Sportul Snagov 13 4 4 5 9-9 16

12. Olimpia Satu Mare 13 5 1 7 10-19 16

13. Dacia Unirea Brăila 13 4 3 6 32-27 15

14. Pandurii Târgu Jiu 13 3 6 4 19-18 15

15. Metaloglobus Bucureşti 13 4 3 6 16-18 15

16. UTA Arad 13 3 5 5 13-13 14

17. Ştiinţa Miroslava 13 3 2 8 14-40 11

18. CS Baloteşti 13 2 4 7 15-25 10

19. Foresta Suceava 13 2 2 9 8-51 8

20. Luceafărul Oradea 13 1 4 8 15-24 7