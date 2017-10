Echipa de juniori sub 16 ani CSȘ Gura Humorului

Rugby

În weekendul ce a trecut, secţia de rugby de la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului a avut două meciuri de juniori, ambele disputate pe stadionul Tineretului din localitate. La juniorii sub 16 ani, rugbiştii pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi au debutat în noul sezon al Campionatului Naţional cu o victorie clară în faţa echipei CSȘ Bârlad. Cu un lot format în marea majoritate din jucătorii ce-n această vară au devenit campioni ai României la Under 15, humorenii au făcut o primă repriză foarte bună şi la pauză au condu cu 37 – 0. În partea a doua, gazdele au rulat tot lotul şi s-au impus în final cu 49 – 10.

„Sunt mulţumit în mare parte de jocul echipei, deoarece jucătorii au respectat indicaţiile şi planul de joc. Am luat două eseuri în partea a doua, când am făcut multe schimbări şi au apărut discrepanţe în apărare, dar nu s-a pus problema câştigătoarei. Mai avem de lucrat la mai multe aspecte, dar ne va fi uşor, deoarece avem un grup omogen, sportivi cu calităţi individuale bune, tehnico-tactice, forţă şi cu dorinţă de afirmare. Și-n acest an ne dorim un parcurs cât mai bun şi mai mult, să ajungem la turneu final, unde să ne batem din nou pentru medalii”, a explicat antrenorul humorean, Andrei Varvaroi.

În prima parte a jocului, pentru gazde au marcat: Vasilovici, două eseuri, Buhăiescu, Limbosu, Sidău şi Cioltan, câte un eseu fiecare, în timp ce Alin Conache a punctat din două transformări şi un drop-gol. În partea a doua, Sidău şi Ciolan au reuşit al doilea eseu, iar Conache a bifat o nouă transformare.

Tot în weekend, echipa de juniori sub 15 ani de la Gura Humorului, pregătită tot de Andrei Varvaroi, a reuşit prima victorie pe teren, în a doua etapă a Campionatului Naţional. În prima rundă, humorenii au pierdut în teren, la Iaşi, cu 0 – 27, dar mai apoi au câştigat meciul cu 5 – 0, deoarece gazdele nu aveau toate legitimaţiile jucătorilor.

În meciul de sâmbătă, CSȘ Gura Humorului a trecut fără probleme de CSȘ Tecuci cu scorul de 46 – 5.

În etapa următoare, cele două echipe de la CSȘ Gura Humorului vor evolua tot pe teren propriu, la sub 15 ani cu CSȘ Bârlad, iar la juniorii sub 16 ani, cu CTTV Galaţi.