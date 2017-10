Handbal

Mâine, în etapa a 8-a din Liga Naţională de Handbal, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava va evolua din nou în deplasare, pe terenul celor de la Potaissa Turda, o echipă ce trage la podium şi la cupele europene. Partida este programată să înceapă la ora 17.30 şi va fi transmisă în direct pe postul TVR HD. Ca şi la ultima partidă, sucevenii au probleme cu accidentările şi nu se pot baza pe mai mulţi jucători importanţi, în special cei ce sunt stâlpii apărării. Astfel, pe lângă Șoldănescu şi Polocoşer, aflaţi la recuperare, la Turda nu vor face deplasarea nici Ioan Tcaciuc şi nici portarul Cristian Tcaciuc, care s-a operat la menisc şi va lipsi încă trei săptămâni, în timp ce Burlacu este incert.

„Accidentările pot să apară şi la antrenamente, dar şi-n meciuri şi noi suferim la capitolul ăsta. S-a văzut şi-n meciului cu Focşani cât de mult au cântărit şi cred că dacă erau şi jucătorii accidentaţi ne-ar fi fost mult mai uşor, mai ales pe faza defensivă, deoarece sunt pe acest profil. Gabi Burlacu este de apreciat c-a intrat în teren şi s-a luptat, chiar dacă nu era refăcut în totalitate şi a jucat bandajat la ambele glezne. La Turda sper să intre şi Gabi Burlacu, deşi s-a resimţit după meciul cu Focşani şi poate nu trebuia să joace, dar aveam nevoie de el”, a explicat ieri, într-o conferinţă de presă, cel mai experimentat jucător sucevean, extrema Florin Ciubotariu.

Unul din cei mai importanţi jucători în acest sezon, Florin Ciubotariu, crede că echipa suceveană trebuie să-şi joace şansa în această deplasare şi să facă un joc cât mai bun.

„Urmează o nouă deplasare destul de dificilă, în compania unei echipe care şi anul acesta

cred că se va bate pentru o medalie. Turda este o echipă destul de omogenă, ce s-a mai întărit în vară cu un centru foarte bun, de origine sârbă. Noi, chiar dacă jucăm în compania unui adversar mai puternic mergem să ne jucăm şansa şi, de ce nu, să câştigăm. Aşa cum am mai spus, dacă vom pierde nu ne taie nimeni capul şi de aceea trebuie să jucăm mai relaxaţi şi să facem un meci bun. Asta depinde de noi, de forma pe care o s-o avem la ora meciului şi de felul cum vom aborda. Eu cred că avem capacitatea de a câştiga şi sper să reuşim acest lucru”, a explicat Ciubotariu.

Antrenorul Adrian Chiruţ speră ca-n pauza de după acest meci să revină toţi jucătorii accidentaţi

După meciul de la Turda, universitarii vor avea o pauză competiţională până pe 5 noiembrie, perioadă în care antrenorul Adrian Chiruţ îşi doreşte să revină toţi jucătorii cu probleme. Ca şi Ciubotariu, Chiruţ este de părere că echipa trebuie să-şi facă jocul indiferent de adversar şi să joace tot timpul la victorie.

„Întâlnim o echipă omogenă, ce n-a schimbat prea mult faţă de sezonul trecut, ba chiar şi-au adus un jucător foarte bun din Serbia, iar de curând şi-a revenit Rotaru, un handbalist vital pentru ei. Noi mergem la Turda să ne facem jocul şi să vedem ce vom putea să scoatem, la fel cum o facem şi ne-am propus la fiecare meci, şi indiferent de adversar, noi ne pregătim la fel de bine. După acest meci urmează o perioadă de pauză în care sper să-şi revină toţi, să avem echipa completă şi să vedem cum vom aborda meciurile rămase în acest an, patru din tur şi două din retur”, a explicat Adi Chiruţ.

Handbaliştii suceveni le-au mulţumit suporterilor şi finanţatorilor pentru susţinere şi aşteaptă ca Suceava să aibă o sală polivalentă

În acest campionat, sala de la LPS a fost animată de tot mai mulţi suporteri, ce au făcut spectacol în tribune, susţinându-i necondiţionat pe universitari, mai ales în momentele grele din meciuri.

„În numele echipei aş vrea să le mulţumesc suporterilor noştri, care fac un efort deosebit, ne încurajează, sunt alături de noi la fiecare meci şi îi simţim ca al 8-lea jucător. Ei sunt deosebiţi şi cred că handbalul n-ar avea farmec fără prezenţa lor, iar asta s-a văzut în tribune, unde au creat o atmosferă foarte bună şi ne-au creat nişte emoţii pozitive, cel puţin eu m-am simţit mândru că sunt sucevean. Lucrurile astea ne impulsionează şi ne fac să ne antrenăm mult mai bine, ca la meciurile ce urmează să fim mult mai pregătiţi. Sunt convins că dacă am avea o sală cu mai multe locuri, probabil se va întâmpla la fel ca la fotbal, am avea cea mai mare medie de spectatori din ţară, iar clubul nostru, handbalul sucevean, se va putea dezvolta mult mai bine, mai ales că există o emulaţie mare în rândul copiilor şi văd asta la nu numai la CSU, ci şi la celelalte cluburi.

Sperăm ca cei ce conduc destinele acestui oraş şi ale acestui judeţ să facă tot posibilul pentru ca şi Suceava să aibă o sală polivalentă, mai ales că suntem singurul judeţ din ţară fără o astfel de sală”, a spus extrema Florin Ciubotariu.

Pe aceeaşi idee, antrenorul Adi Chiruţ speră ca echipa să fie sprijinită cât mai mult şi să ajungă din nou sus, în cupele europene, aşa cum a fost când el era jucător.

„Se vede o creştere a numărului spectatorilor de la meci la meci şi s-a văzut acest lucru mai ales la ultima partidă, când aveam nevoie de toate punctele, dar din păcate n-am reuşit. Cu ajutorul lor, al Primăriei şi al celorlalţi care ne ajută putem să creştem uşor-uşor şi să reajungem acolo unde am fost cât eram noi jucători, să aducem Suceava din nou într-o cupă europeană, acolo unde cred că ne e locul. Suntem la echipă un grup care am prins momentele frumoase, unii mai joacă, aşa cum sunt Florin sau alţii, eu cu Iulian Andrei am trecut pe banca tehnică şi sper să fim împreună când vom ajunge din nou sus”, a încheiat Chiruţ.

Etapa a 8-a

Steaua Bucureşti – CS Politehnica Iaşi (miercuri, 18 octombrie, ora 17.30 – TVR HD)

Dinamo Bucureşti – Politehnica Timişoara (miercuri, ora 19.00 – Digi şi Telekom Sport)

Potaissa Turda – CSU Suceava (joi, ora 17.30 – TVR HD)

CSM Făgăraş – HC Vaslui (joi, ora 18.00)

Minaur Baia Mare – Dunărea Călăraşi (joi, ora 18.00)

HC Odorhei – AHC Dobrogea Sud (joi, ora 18.15 - Digi şi Telekom Sport)

CSM Focşani 2007 – CSM Bucureşti (vineri, ora 18.30)

Clasament

1. Dinamo Bucureşti 7 6 0 1 204 177 18

2. CSA Steaua Bucureşti 7 5 1 1 174 156 16

3. HC Odorhei 7 4 1 2 191 172 13

4. Dunărea Călăraşi 7 4 1 2 176 176 13

5. Potaissa Turda 7 4 0 3 194 172 12

6. CSM Bucureşti 7 4 0 3 189 183 12

7. CS Minaur Baia Mare 7 4 0 3 181 180 12

8. Politehnica Timişoara 7 3 2 2 188 159 11

9. AHC Dobrogea Sud 7 3 1 3 171 172 10

10. HC Vaslui 7 3 0 4 177 204 9

11. CSU Suceava 7 2 1 4 180 192 7

12. CSM Focşani 2007 7 2 1 4 157 171 7

13. CSM Făgăraş 7 1 0 6 172 202 3

14. CS Politehnica Iaşi 7 0 0 7 184 222 0