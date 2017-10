Fotbal

Orașul Tărlungeni, din județul Brașov, a găzduit zilele trecute o nouă ediție a turneului național „Fotbal și Feminitate”, competiția reprezentând un proiect susținut de FRF cu sprijinul UEFA, ce are drept scop promovarea fotbalului feminin în țara noastră. Întrecerea s-a desfășurat la două categorii de vârstă, Under 12 ani și Under 14 ani. Județul Suceava a fost reprezentat la Tărlungeni de echipa de fete a Colegiului Național "Nicu Gane" Fălticeni, care a participat în concursul Under 14. Fetele antrenate de Marcel Irimie au lăsat o bună impresie, izbutind să se claseze la final pe locul 4. Fălticenencele au reușit să câștige grupa din care au făcut parte devansând două formații mult mai bine cotate, este vorba de Real Craiova și Colțea Brașov. În semifinale, formația Colegiului Național "Nicu Gane" a cedat la limită partida cu Independența Baia Mare, pentru ca în finala mică fie învinsă destul de clar de Olimpia Cluj.

Clasament

1. Vasas Femina Odorheiu Secuiesc

2. Independența Baia Mare

3. Olimpia Cluj

4. Nicu Gane Fălticeni

5. Fair-Play București

6. Real Craiova

7. Universitatea Alexandria

8. Dream Team București

9. FC Băița

10. Academic Craiova

11. Colțea Brașov