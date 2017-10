Fotbal, Liga a II-a

Sâmbătă, în etapa a 12-a din Liga a II-a de fotbal, echipa locală Foresta Suceava a cedat cu scorul de 0 – 2, meciul disputat pe teren propriu în compania Dunării Călăraşi, echipă ce ocupa locul II şi venea pe Areni după opt victorii consecutive. În faţa a peste 2.000 de spectatori, Foresta a încercat să se ridice la nivelul celei mai în formă echipe din eşalonul doi, dar din păcate a suferit la finalizare. După numai şapte minute de joc, oaspeţii au deschis scorul la o fază în care Missi Mezu a centrat pe jos de pe partea dreaptă, iar golgheterul la zi a Ligii a II-a, Valentin Alexandru i-a luat faţa unui fundaş sucevean şi a marcat cu latul din 5 metri. Foresta a avut prima ocazie în minutul 11, când Diallo o executat bine o lovitură liberă, dar portarul Lungu a scos o minge ce se ducea în vinclu. În minutul 17, Matei a preluat o minge pe piept în careul oaspeţilor, a şutat, dar Lungu a fost la post. În minutul 24, Kimbaloula a şutat din marginea careului, la colţul lung, dar balonul a trecut puţin pe lângă bară. În repriza secundă, în minutul 66, Chalabi a şutat excelent de la 16 metri lateral stânga, dar portarul Dunării s-a întins şi a reuşit să scoată balonul din apropierea vinclului. În minutul 76, oaspeţii şi-au dublat avantajul prin Bogdan Manole, jucător care la un corner a lovit mingea cu capul din careul mic, scor 2 – 0. În minutele de prelungire, oaspeţii puteau să facă 3 – 0, dar mingea şutată din interiorul careului de Valentin Munteanu a lovit bara.

Foresta a început meciul de sâmbătă în formula: Began - Sumanariu (Coroamă 46'), Masella, Diallo (cpt.), Secrier (Dali Amar 73') - Stănescu (Renquin 46'), Acolatse, Chalabi, Onofraş - Kimbaloula şi Matei.

Dan Alexa: „Cred c-am obţinut o victorie meritată”

La finalul meciului de pe Areni, antrenorul Dunării Călăraşi, Dan Alexa a recunoscut că s-a temut de acest meci şi asta deoarece Foresta nu mai este echipa de juniori cu care a început campionatul.

„Ne temeam de acest meci, deoarece Suceava nu mai este echipa cu care a început campionatul şi are mulţi jucători noi, de valoare, care pot să facă diferenţa în momentele jocului, mai ales în faza de atac. Cred c-am obţinut o victorie meritată, mai ales că am ratat şi la 1 – 0 şi la 2 – 0. Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Pe de altă parte mă bucur că Suceava nu a murit din punct de vedere fotbalistic, pentru că este un oraş mare şi are foarte mulţi suporteri ce vin la meciuri. Cred că Foresta va creşte, chiar dacă acum nu este o echipă omogenă, sunt convins că-n retur va arăta total diferit”, a declarat Dan Alexa.

De cealaltă parte, antrenorul secund al Forestei Suceava, Sergio Silva a spus că echipa suceveană a luat foarte repede gol şi după aceea a schimbat din mers strategia, dar nu a dat rezultate.

„Strategia pe care am făcut-o pentru acest meci nu ne-a adus cele trei puncte. Trebuie să ne continuăm munca pentru a pregăti următorul meci, cel de la Satu Mare, de unde ne dorim să aducem puncte. Am luat gol foarte repede, în minutul şapte, iar mai apoi am încercat să schimbăm din mers strategia. Am jucat mai bine în repriza secundă, dar din păcate n-a fost suficient”, a explicat secundul sucevenilor, Sergio Silva.

Etapa a 12-a

Sportul Snagov – Pandurii Târgu Jiu 0 – 0

Ştiinţa Miroslava – Olimpia Satu Mare 2 – 1

Foresta Suceava – Dunărea Călăraşi 0 – 2

Luceafărul Oradea – CS Afumaţi 1 – 2

Ripensia Timişoara – CS Baloteşti 1 – 2

Dacia Unirea Brăila – CS Mioveni 2 – 2

FC Argeş – Academica Clinceni 1 – 1

Chindia Târgovişte – Metaloglobus Bucureşti 3 – 0

ASU Politehnica Timişoara – UTA Arad 2 - 1

ASA Târgu Mureş – AFC Hermannstadt (marţi, ora 19.30)

Clasament

1 Dunărea Călăraşi 12 9 1 2 25-10 28

2 AFC Hermannstadt 11 9 1 1 19-5 28

3 Chindia Târgovişte 12 7 3 2 28-6 24

4 FC Academica Clinceni 12 6 4 2 20-15 22

5 CS Mioveni 12 6 3 3 22-15 21

6 ASU Politehnica Timişoara 12 6 1 5 16-16 19

7 ASA Târgu Mureş 11 5 3 3 20-16 18

8 Ripensia Timişoara 12 5 2 5 32-15 17

9 FC Argeş 12 4 5 3 15-10 17

10 Sportul Snagov 12 4 4 4 8-7 16

11 CS Afumaţi 12 4 4 4 11-13 16

12 Dacia Unirea Brăila 12 4 3 5 30-24 15

13 Pandurii Târgu Jiu 12 3 5 4 18-17 14

14 Olimpia Satu Mare 12 4 1 7 8-19 13

15 Metaloglobus Bucureşti 12 3 3 6 14-17 12

16 UTA Arad 12 2 5 5 10-13 11

17 Ştiinţa Miroslava 12 3 2 7 14-37 11

18 CS Baloteşti 12 2 4 6 13-19 10

19 Foresta Suceava 12 2 2 8 8-49 8

20 Luceafărul Oradea 12 1 4 7 15-23 7