Lupte greco-romane

De ieri şi până duminică, municipiul Suceava este în premieră gazda finalelor Campionatului Naţional de Lupte Greco-Romane pentru juniori III şi IV. La acest concurs naţional desfăşurat în sala de sport „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv Suceava participă peste 300 de luptători din toată ţara. Competiţia naţională este organizat de Liceul cu Program Sportiv Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava, Federaţia Română de Lupte, cu sprijinul Primăriei Municipiului Suceava.

Ieri dimineaţă, la deschiderea oficială a competiţiei a avut loc şi un moment special, în care oficialii Federaţiei Române de Lupte i-au acordat un trofeu pentru întreaga carieră celui mai bun luptător din toate timpurile de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Ilie Matei. Aşa cum este gravat şi pe trofeu, această distincţie i-a fost acordată profesorului Ilie Matei „pentru merite deosebite aduse la promovarea şi dezvoltarea luptelor sportive în România”.

„Mă bucur că oficialii federaţiei şi-au adus aminte şi de mine, mai ales că-n cariera mea am reuşit să aduc o medalie olimpică pentru judeţul Suceava şi pentru România. Ultima dată am călcat pe o saltea în calitate de sportiv în anul 1988, înainte de Jocurile Olimpice de la Seul, competiţie la care trebuia să merg, dar n-am mai avut loc în delegaţie de sportivii din Bucureşti. Azi am fost felicitat şi de prietenul meu Ștefan Rusu, cel mai bun luptător din toate timpurile al României, cu trei medalii olimpice, cinci europene, două mondiale şi multe alte medalii. Le urez succes tuturor copiilor de la acest campionat naţional, iar cei mai buni să câştige şi toţi să continue să practice luptele, deoarece din păcate după ce termină liceul se pierd”, a declarat cel mai titrat luptător al Clubului Sportiv Municipal Suceava.

Ilie Matei este originar din Râşca şi a fost descoperit şi format de regretatul antrenor emerit sucevean Constantin Tăpârjan. Luptătorul Ilie Matei a reuşit în anul 1984 să câştige medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, a fost vicecampion şi medaliat cu bronz la Campionatul European din 1985 şi 1983, campion mondial universitar în 1981, are două medalii de aur la Campionatul Balcanic şi a fost de opt ori campion naţional la categoria 90 de kilograme.