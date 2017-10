Rugby

Mâine, în a treia etapă din turul Diviziei Naţionale la Rugby, echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va evolua pentru prima dată în acest sezon în deplasare, pe terenul celor de la SCM Gloria Buzău. Deşi la începutul campionatului oficialii echipei sucevene au solicitat federaţiei şi tuturor adversarilor să joace meciurile din deplasare duminica, echipa buzoiană nu a fost de acord. Iniţial, buzoienii au acceptat să joace sâmbătă, de la ora 18.00, în nocturnă, dar mai apoi au refuzat şi această variantă, probabil pentru că ştiau că sucevenii nu vor putea să facă deplasarea cu toţi jucătorii, deoarece o parte din ei lucrează sâmbăta. Elevii antrenorului Marius Colţuneac vor avea un meci greu la Buzău, în condiţiile în care gazdele s-au întărit mult în această vară cu jucători de la Steaua şi Dinamo, şi-au schimbat clubul sub tutela primăriei şi beneficiază de o finanţare mult mai mare decât în anii trecuţi, aproximativ 600.000 de lei doar până la finalul anului.

„Noi am cerut să jucăm duminică, pentru a avea toţi jucătorii, dar buzoienii n-au acceptat. Am urmărit înregistrări cu ei din primele două etape şi pot să spun că vom avea un meci greu la Buzău, cu o echipă foarte bine organizată, ce are în componenţă jucători experimentaţi, dar şi jucători de la tineret de la Steaua şi Dinamo Bucureşti. În plus, au un pachet de înaintare foarte puternic şi stau foarte bine la capitolul omogenitate. Din filmările pe care le-am văzut am identificat câteva puncte mai vulnerabile în jocul lor şi sper să profităm de ele. În plus, noi nu trebuie să mai facem atâtea greşeli câte am făcut în meciul cu Năvodari, mai ales în apărare, dar şi-n faza a doua, când ne-am repliat foarte greu, asta şi din cauza faptului că suntem în urmă cu pregătirea fizică”, a explicat antrenorul Marius Colţuneac.

La acest meci, din lotul sucevenilor vor lipsi trei jucători importanţi, titulari, Octavian Scolobiuc, Sabin Creţu şi Iulian Câtea, dar faţă de prima etapă vor reveni în echipă alţi trei jucători de bază, Constantin Varvaroi, Ionuţ Toloş şi Dumitru Ștefăroi, dar şi Andrei Portariu, jucător ce a fost împrumutat de la LPS Suceava la Tomitanii Constanţa, iar în vară i-a expirat contractul. În plus, juniorii sub 19 ani de la LPS Suceava şi CSȘ Gura Humorului, ce au dublă legitimare, vor începe în acest weekend campionatul. Chiar şi-n aceste condiţii antrenorul Marius Colţuneac este de părere că are la dispoziţie un lot destul de numeros şi jucători care să suplinească absenţele din lot.

Etapa a III-a

CS Năvodari – Tomitanii Constanţa

SCM Gloria Buzău – CSM Bucovina Suceava

CS Știinţa Petroşani – CSUAV Arad

Rugby Club Bârlad – RCM Galaţi

Clasament

1. CS Năvodari 2 2 0 0 126 36 2pb 10

2. SCM Gloria Buzău 2 2 0 0 65 36 2 10

3. RCM Galaţi 2 1 0 1 55 44 1 5

4. Rugby Club Bârlad 1 0 1 0 19 19 0 2

5. CS Știinţa Petroşani 2 0 1 1 34 55 0 2

6. CSM Bucovina Suceava 1 0 0 1 29 47 0 0

7. CSUAV Arad 2 0 0 2 24 115 0 0