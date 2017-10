Handbal

Aseară, în etapa a 7-a din Liga Națională de Handbal, echipa Universității Suceava a terminat la egalitate, disputa de pe teren propriu cu CSM Focșani 2007, scor 19 – 19. Importanța celor trei puncte puse în joc și-a spus cuvântul în jocul din teren, într-un meci în care ambele echipe au luptat cu toate resursele pentru a se impune. Universitarii au început partida cu mai multe greșeli și ratări, pe fondul unui joc foarte dur prestat de apărarea oaspeților și după 11 minute s-au marcat doar 5 goluri, Focșaniul conducând cu 4 – 1. În partea a doua a reprizei, Suceava a revenit în joc și a egalat la 7, dar finalul de repriză le-a aparțint oaspeților, care au profitat de o bară a studenților și au marcat în ultima secundă pentru 11 – 8. Partea a doua a fost la fel de animată și săracă în goluri. Susținută de un public fantastic, echipa CSU a alergat din nou după egalare și au reușit-o în minutele 41 și 49. Finalul avea să fie unul la fel de spectaculos, cu o echipă a Sucevei care a condus cu 19 – 18, dar care a fost egalată cu un minut înainte de final. În ultimele 60 de secunde, ambele echipe pgteau să-și adjudece victoria, dar au ratat și meciul s-a terminat la egalitate, 19 – 19.

„Un punct pe teren propriu nu este mulțumitor, iar după părerea mea cred că azi am pierdut două puncte după acest egal, dar până la urmă acesta este handbalul. Atât oaspeții, cât și noi am făcut un meci frumos și cred că diferența s-a făcut la numărul de ratări, unde noi am avut mai multe. Mă bucur că vine lumea la sală și le mulțumesc din suflet suporterilor noștri pentru felul în care ne-au încurajat și sperăm ca prin jocul nostru să-i facem fericiți”, a explicat la finalul meciului cu CSM Focșani, angtrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

În partida cu Focșani, pentru CSU Suceava Florin Ciubotariu a reușit 7 goluri, Adrian Târzioru (3), Gabriel Burlacu, Marius Olariu, Alin Petrea și Florin Baican au marcat câte două goluri fiecare, iar Dusan Sipka a marcat un gol.

Etapa a 7-a

AHC Dobrogea Sud – Potaissa Turda 29 – 27 (16 – 13)

Politehnica Timişoara – CS Politehnica Iaşi 37 – 20 (16 – 11)

Minaur Baia Mare – Steaua Bucureşti 19 – 21 (10 – 12)

CSU Suceava – CSM Focşani 2007 19 – 19 (8 – 11)

HC Vaslui – HC Odorhei 19 – 31 (13 – 14)

CSM Bucureşti – Dinamo Bucureşti 33 – 20 (16 – 13)

Dunărea Călăraşi – CSM Făgăraş (vineri, 13 octombrie – ora 18.00)

Clasament

1 Dinamo București 7 6 0 1 204 177 18

2 CSA Steaua București 7 5 1 1 174 156 16

3 HC Odorhei 7 4 1 2 191 172 13

4 AHC Potaissa Turda 7 4 0 3 194 172 12

5 CSM București 7 4 0 3 189 183 12

6 CS Minaur Baia Mare 7 4 0 3 181 180 12

7 Politehnica Timișoara 7 3 2 2 188 159 11

8 AHC Dobrogea Sud 7 3 1 3 171 172 10

9 AHC Dunărea Călărași 6 3 1 2 150 154 10

10 HC Vaslui 7 3 0 4 177 204 9

11 CSU Suceava 7 2 1 4 180 192 7

12 CSM Focșani 2007 7 2 1 4 157 171 7

13 CSM Făgăraș 6 1 0 5 150 176 3

14 CS Politehnica Iași 7 0 0 7 184 222 0