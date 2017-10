Liga a II-a

După două rezultate pozitive în campionat şi o prestaţie solidă în amicalul cu FC Botoşani, susţinut ieri, sucevenii aşteaptă cu încredere partida de campionat de sâmbătă, cu Dunărea Călăraşi, contând pentru etapa a XII-a a Ligii secunde. Tonul optimist este dat de portarul Răzvan Began, cel care a dovedit şi calităţi de atacant la ultimul meci de campionat, de la Afumaţi, obţinând penalty-ul din care Marius Matei a adus un punct pentru Foresta în minutele de prelungiri.

„Meciul cu FC Botoşani a fost un test util. Noi am făcut un joc bun, am evoluat de la egal la egal cu adversarii, însă din păcate rezultatul final ne e defavorabil. Mult mai importantă şi mai dificilă va fi însă partida de sâmbătă, cu ocupanta poziţiei secunde în Liga a II-a. Suntem pe un parcurs ascendent, atmosfera în vestiar e foarte bună, aşa că există premise să facem un joc bun şi să obţinem un rezultat pozitiv. Am găsit la Suceava un grup de jucători talentaţi, o conducere serioasă şi nişte antrenori profesionişti, şi sper să facem performanţă împreună”, a declarat goal-keeperul în vârstă de 21 de ani.

Secundul Sergio Marques Silva consideră că testul cu FC Botoşani a reprezentat un antrenament bun înaintea duelului cu Dunărea Călăraşi.

„Băieţii au jucat aşa cum le-am cerut şi mă bucur că nu au apărut accidentări. Referitor la adversarul de sâmbătă, din campionat, pot să vă spun că am încercat să-i studiem foarte bine. Ştim că îl au în echipă pe Valentin Alexandru, care este golgheterul seriei, un atacant foarte greu de anihilat. Dunărea, în ansamblu, este însă o echipă solidă şi nu întâmplător a câştigat ultimele 8 meciuri din campionat. Sper să reuşim să anihilăm punctele forte ale adversarului şi să izbutim să ne impunem jocul nostru. Ar fi extraordinar pentru noi să ne continuăm seria pozitivă şi să ne îmbunătăţim zestrea de puncte după acest meci. Ne bazăm şi pe fanii noştri, care sunt sigur că vor veni în număr mare la stadion şi vor reprezenta şi de această dată al doisprezecelea jucător pentru noi”, a precizat tehnicianul portughez.