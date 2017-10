Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va începe sâmbătă, de la ora 10.00, un nou sezon în Divizia Naţională, cu un meci pe teren propriu în compania echipei pe care a învins-o dramatic în finala sezonului trecut, CS Năvodari. Deși au promovat în Super Ligă, sucevenii nu au avut timp pentru a pune la punct toate cerinţele federaţiei pentru primul eșalon și-n acest fel au decis să continue în DNS. Echipa locală trebuia să înceapă campionatul în weekendul trecut, dar a solicitat amânarea meciului de la Tomitanii Constanţa, pentru a se pune la punct cu toate actele necesare participării în campionat. Meciul de sâmbătă va fi cu siguranţă unul spectaculos și asta pentru că oaspeţii din Năvodari vor veni la Suceava deciși să-și ia revanșa, cu o echipă întărită faţă de cea din vară. În perioada de pauză competiţională, CSM Suceava a pierdut doi jucători importanţi, căpitanul Ștefan Ștefăroi și Andrei Drelciuc, ambii plecaţi tot în DNS, la Tomitanii Constanţa. În perioada de pregătire, jucătorii echipei locale s-au antrenat cu Marius Colţuneac, noul antrenor al echipei, fost jucător al Sucevei la juniori și seniori, în prima ligă la Universitatea Cluj, dar și-n Franţa.

„La meciul cu Năvodari, oaspeţii pleacă cu prima șansă și asta pentru că s-au întărit mult în această vară, în comparaţie cu noi, care am pierdut doi jucători importanţi. Pe de altă parte, lotul este în mare parte același din sezonul trecut și ca-n fiecare an am promovat juniori de perspectivă de la LPS Suceava, dar și de la CSȘ Gura Humorului. Mai mult, în lot au rămas și Ștefăniţă Rusu, Andrei Varvaroi, jucători ce au hotărât să nu se retragă și să ne ajute când vom avea nevoie de ei, în aceeași situaţie aflându-se și Ovidiu Bursuc, sportiv ce a revenit la echipă, la fel ca și Adrian Ispir. Pe linia de 3 sferturi a venit un jucător cu o mare experienţă în Super Ligă, humoreanul Andrei Nistor, compartiment unde avem o concurenţă mare pe posturi, la fel ca și-n grămadă, un lucru foarte benefic pentru echipă”, a declarat antrenorul Marius Colţuneac.

În prima etapă, CS Năvodari a făcut scor cu CSU AV Arad, 79 – 7, marcând astfel un număr de 11 eseuri. Tehnicianul Marius Colţuneac și-a pus deja jucătorii în gardă și speră ca echipa CSM să-și impună ritmul și să lase adversarul să domine. Mai mult, el speră că jucătorii săi nu vor face prea multe greșeli în apărare și să joace la victorie, una foarte utilă pentru moralul lor.