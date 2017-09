Humoreanul Andrei Florin Nistor va juca din acest sezon pentru CSM Suceava

Rugby

Cu toate că a promovat în Super Ligă, primul eşalon rugbistic al României, dar nu a avut posibilitatea să continue aici, echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va continua tot în Divizia Naţională. În această perioadă de pauză competiţională, sucevenii au pierdut un jucător important, fostul căpitan Ştefan Ştefăroi, sportiv ce a plecat la Tomitanii Constanţa, un club aflat la prima aventură în campionatele de seniori, ce are un buget de 1.400.000 de lei şi a adus jucători de la mai multe echipe din Super Ligă.

În acelaşi timp, în această vară a venit la echipa CSM humoreanul Andrei Florin Nistor, un jucător foarte experimentat în vârstă de 28 de ani, împliniţi pe 6 iunie. Fiul antrenorului Florin Nistor, de la CSŞ Gura Humorului, Andrei a evoluat în cariera sa la trei echipe din primul eşalon al României, a fost internaţional de juniori şi a jucat un sezon în Franţa. Humoreanul este un jucător polivalent, specializat pe linia de trei sferturi, pe postul de centru, fundaş, dar care poate oricând să joace şi-n grămadă, în linia a III-a, pe postul de flanker.

Andrei Nistor a început rugby-ul la vârsta de 10 ani

Provenit dintr-o familie în care rugby-ul este sportul rege, Andrei Florin Nistor a avut primul contact cu balonul oval la vârsta de 10 ani, atunci când familia lui s-a mutat de la Baia Mare la Gura Humorului. El este născut în Baia Mare, acolo de unde provine mama sa, în timp ce tatăl său este din Gura Humorului. Andrei a început rugby-ul cu tatăl său, Florin Nistor, fost jucător în prima divizie şi antrenor de copii şi juniori.

„Tata fiind antrenor am mers cu el la antrenamente şi mi-a plăcut acest sport. Am participat atunci la tot felul de turnee pentru copii, iar mai apoi, când am mai crescut, mi-am dat seama că pot să continui această aventură şi la juniori, acolo unde am câştigat două titluri de vicecampion naţional cu echipa CSŞ Gura Humorului. La vârsta de 17 ani am fost convocat pentru prima dată la naţională, la cea sub 18 ani, cu care în anul 2006 am câştigat grupa B a Campionatului European ce s-a desfăşurat în Italia”, îşi aminteşte Andrei Nistor.

În anul 2007, la 18 ani şi ceva, Andrei a debutat la seniori, în prima Divizie a României, la CS Politehnica Iaşi, echipă la care a activat două sezoane. Tot în acel an a reuşit să câştige cu naţionala României Campionatul European de Juniori sub 19 ani, ce a avut loc în Polonia.

Nistor a câştigat mai multe trofee naţionale cu CSM Ştiinţa Baia Mare

În anul 2009, Andrei Nistor s-a întors în oraşul în care s-a născut şi a copilărit până la vârsta de 9 ani, la Baia Mare, oraş pentru care a jucat în primul eşalon în următorii trei ani. Cu CSŞ Ştiinţa Baia Mare, Nistor a reuşit să devină campion al României la rugby în 15, în anul 2010, iar în următor sezon a câştigat argintul la rugby în 15 şi aurul la Cupa României şi în campionatul României de rugby în 7. În anul 2013 s-a mutat la Iaşi, echipă cu care a ocupat locul II în Divizia Naţională, performanţă ce l-a propulsat din nou în Super Ligă, la Universitatea Cluj, cu care a ocupat locul cinci în primul eşalon al României.

În toamna lui 2015, Andrei a plecat la fratele său, Vlad Nistor, în Franţa, acolo unde mezinul familiei evolua pentru puternicul club Castre Olimpique, iar de un an joacă în eşalonul II din Hexagon, la Albi, dar şi pentru naţionala de seniori a României.

„Am ajuns în Franţa decis să-mi continui cariera şi, ajutat de fratele meu Vlad, am reuşit să-mi găsesc o echipă. Am jucat un sezon în Federal III la echipa RC Revel, apoi am avut o pauză de un an. Din fericire, dragostea pentru acest sport nobil nu m-a lăsat să stau departe de terenul de rugby, iar în această vară, când m-am întors acasă, am decis să continui să joc. Mă bucur că-n sfârşit pot să joc pentru echipa Sucevei şi Bucovinei, la care din păcate n-am evoluat până acum. Abia aştept să începem noul sezon, să dăm toate frustrările la o parte şi să demonstrăm că acea medalie de aur câştigată în finala DNS nu a fost un accident. După părerea mea cred că mai am multe de demonstrat în teren şi sper să ajut echipa Sucevei cât mai mult şi să facem spectacol în primul rând pentru spectatorii ce sunt alături de echipă la fiecare meci de acasă”, a explicat Andrei Nistor.

Din luna iulie, Andrei a început pregătirea alături de noii coechipieri, stă în Gura Humorului şi lucrează la o firmă de distribuţie.