Volei

Aflată în perioada de pregătire precompetiţională, echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, a participat de vineri până duminică la un turneu internaţional pentru juniori la Cernăuţi, competiţie la care au participat cele mai bune echipe din Ucraina, dar şi o echipă din Republica Moldova. Cu un lot de doar opt jucători, atâţia câţi au reuşit să-şi facă paşapoarte şi procuri, sucevenii au început bine turneul de la Cernăuţi şi s-au impus cu scorul de 2 – 1 la seturi în faţa gazdelor, iar mai apoi au trecut cu acelaşi scor de echipa venită din oraşul Ivano-Frankivsk, fiecare meci din competiţie disputându-se în sistemul cel mai bun din 3 seturi.

Cel mai spectaculos meci al turneului avea să fie cel dintre Suceava şi echipa din Kiev, ce este campioana de anul trecut a ţării vecine, la final ucrainenii impunându-se cu 2 – 1 la seturi, după ce-n ultimul act sucevenii au avut patru mingi de set şi meci, adversarii câştigând cu 32 – 30. În semifinale, LPS Suceava a pierdut cu 0 – 3 în faţa echipei ucrainene din Terebolvlea, ce avea să câştige la final turneul.

Alexandru Raţă a fost declarat cel mai bun jucător al turneului internaţional de la Cernăuţi

În finala mică, elevii lui Tudor Orăşanu au câştigat cu 2 – 1 disputa cu echipa din Viniţa, un oraş din Ucraina ce are aproape 400.000 de locuitori, şi astfel sucevenii s-au ales cu medalia de bronz din opt echipe participante. Mai mult, suceveanul din naţionala României, Alexandru Raţă, a fost declarat cel mai bun jucător ale acestui puternic turneu.

„Am primit o invitaţie de a participa la acest turneu şi am făcut tot posibilul s-o onorăm, iar până la urmă am plecat doar cu opt jucători. Am avut cinci meciuri foarte utile ce ne vor ajuta mult în campionat, partide neaşteptat de tari, în compania unora din cele mai titrate echipe de juniori din Ucraina. Toţi participanţii au fost plăcut impresionaţi de jocul echipei noastre şi la final ne-au invitat la turnee organizate de ei în Ucraina, dar şi-n Moldova. Anul viitor ne dorim şi noi să organizăm un astfel de turneu la care să invităm astfel de echipe tari şi sper să găsim resursele să reuşim acest lucru. La finalul lunii august am reuşit să facem un cantonament de 7 zile la Gura Humorului, unul foarte util, cu două antrenamente pe zi, ce cu siguranţă ne va ajuta mult în meciurile din campionat”, a explicat antrenorul sucevean Tudor Orăşanu.

Tehnicianul echipei LPS-CSŞ Suceava s-a bazat în turneul de la Cernăuţi pe un lot format din jucătorii: Alexandru Raţă, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc, Tudor Ştreangă, Vlad Ştreangă, Marius Bortă şi Eduard Cazacu.

În acest an, antrenorul Tudor Orăşanu se va ocupa de echipele de cadeţi şi juniori de la LPS, cu care şi-a propus să ajungă cel puţin până la turneele semifinale.

Cadeţii vor începe campionatul pe 1 octombrie, acasă, cu CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni, în timp ce juniorii vor lua startul pe 8 octombrie, la Galaţi.