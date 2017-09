Futsal – Liga a II-a

Bukovina Vicovu de Jos a început ediţia de campionat 2017-2018 a Ligii a II-a cu o înfrângere. Formaţia pregătită de antrenorul-jucător Cristin Burlică a pierdut cu 11-6 meciul susţinut pe teren propriu, în compania grupării Colţea 1920 Braşov.

„A fost un joc greu, în compania unei echipe care trage la promovare. Noi am început bine, am deschis scorul, după care am primit trei goluri în decurs de doar patru minute. Din acel moment am tot încercat să revenim în meci, însă oaspeţii au evoluat foarte bine pe contraatac”, a declarat Cristin Burlică.

În etapa următoare, pe 24 septembrie, sucevenii vor evolua în deplasare, cu West Deva.

Iată şi lotul de jucători pe care se bazează Bukovina în actualul sezon: Cristin Burlică – portar; Alin Ţugui, Gheorghe Costil, Nolbert Solcan, Mihai Ţugui, Iulian Muntean, Alin Schipor, Linu Magopăţ, Andrei Ursache, Iulian Sulschi, Iulian Zlotar, Constantin Cârdei, Ionuţ Chifan şi Andrei Cernat.