Vacanţa s-a terminat şi pentru handbaliştii juniori III de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava şi Liceul cu Program Sportiv din Suceava. Tinerii handbalişti ai celor două cluburi au debutat, în weekend, în noua ediţie a Campionatului Naţional de Handbal pentru juniori III, competiţie în care fac parte din grupa A, rezervată echipelor din nord-estul Moldovei. Din păcate, atât „universitarii” pregătiţi de antrenorul Vasile Boca, cât şi cei de la LPS Suceava, pregătiţi de Adi Mitrea, au pierdut în prima etapă a acestui sezon, ambele în deplasare.

Echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava, pregătită de Vasile Boca, a cedat la un gol, 29 – 30, pe terenul celor de la LPS Piatra Neamţ, la capătul unui meci pe care putea să-l câştige dacă apărarea funcţiona mai bine. Tinerii handbalişti suceveni au condus la pauză la patru goluri, scor 17 – 13, dar în partea a doua au primit mult prea uşor destul de multe goluri, nemţenii asigurându-şi victoria cu un gol reuşit în ultimul minut.

„Am făcut un joc modest la Piatra Neamţ. Dacă prima repriză ne-am apărat mai bine, în partea a doua n-am mai făcut nimic pe faza defensivă şi am pierdut în ultimul minut. Nu ştiu ce s-a întâmplat, deoarece copiii au multe meciuri la activ şi nu putem să spunem că au avut tracul de început de sezon, ci mai degrabă a fost o lipsă generală de concentrare. Sper că uşor-uşor o ne intrăm în ritmul normal, astfel încât să ne îndeplinim primul obiectiv propus pentru acest campionat, şi anume clasarea între primele trei echipe din grupă şi calificarea la turneul semifinal”, a explicat antrenorul echipei de juniori III CSU Suceava, Vasile Boca. Tehnicianul micilor „studenţi” a mai adăugat că-n această vară echipa a reuşit să facă mai multe meciuri de pregătire, inclusiv cu LPS Iaşi, echipă cu care va juca-n următoarea etapă, într-un meci pe care-l consideră mai dificil decât cel de la Piatra Neamţ.

Adi Mitrea pregăteşte juniorii III de la Liceul cu Program Sportiv Suceava

Din acest sezon, echipa de juniori a Liceului cu Program Sportiv din Suceava este pregătită de fostul jucător format aici, suceveanul Adi Mitrea, cel ce a activat aproape toată cariera la Universitatea Suceava şi a făcut parte din cea mai bună generaţie a Sucevei, atât la juniori, cât şi la seniori. Echipa condusă de Adi Mitrea a început cu stângul acest sezon, după meciul pierdut în deplasarea de la LPS Roman, cu scorul de 19 – 29, după ce la pauză gazdele au condus cu 15 – 9.

„Echipa noastră este într-un proces de formare, şi asta deoarece o parte din jucători au avut o pauză mai mare în practicarea handbalului, iar acum i-am convins să revină. În plus abia ne-am adunat şi nu prea stăm bine la capitolul pregătire, dar sper că pe parcursul campionatului vom recupera teren la acest capitol. Totuşi, per ansamblu sunt mulţumit de copii şi cred că vor avea o ascensiune rapidă, mai ales că vreo patru sau cinci sunt foarte talentaţi. În acest an ne-am propus să creştem în valoare jucătorii şi să-i pregătim pentru campionatele viitoare şi, de ce nu, pentru a ajunge la loturile naţionale, mai ales că trei dintre ei au fost convocaţi deja la lotul României de juniori III”, a explicat noul antrenor al handbaliştilor de la LPS Suceava, Adi Mitrea, aflat în primul său an de antrenorat.

În etapa viitoare, LPS Suceava va evolua pe teren propriu, cu LPS Botoşani.