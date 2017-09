Handbal, juniori I

Echipa de handbal juniori I de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Răzvan Bernicu, a început cu dreptul noul sezon din Campionatul Naţional, seria A, o grupă din care mai fac parte alte şapte echipe din zona Moldovei. Sucevenii au reuşit o victorie la scor în deplasarea de la LPS Vaslui, câştigând la o diferenţă de 21 de goluri, scor 43 – 22.

Echipa lui Răzvan Bernicu a controlat această partidă de la un capăt la celălalt şi după un început în forţă, 8 – 1 în minutul 8 şi 17 – 5 în minutul 21, la pauză avea deja un avans de 13 goluri, scor 23 – 10. În partea a doua jocul a curs în aceeaşi direcţie, tehnicianul sucevean rulând tot lotul de jucători.

„Pentru primul meci din campionat ne-am prezentat bine, chiar dacă am avut în faţă un adversar mai modest. Urmează o partidă ce va fi mult mai echilibrată, la Iaşi, şi sper ca pe parcursul turului să intrăm în ritmul dorit şi să ajungem la o formă sportivă cât mai bună înaintea primului turneu, ce va începe pe 9 noiembrie. În pregătire nu am avut toţi jucătorii la dispoziţie de la început, dar am reuşit să facem un stagiu de pregătire centralizată la Suceava, împreună cu juniorii II de la LPS, pregătiţi de Iulian Dugan. În acest sezon ne-am propus în primă fază să ne calificăm la turneul semifinal şi de acolo vom vedea dacă putem să mergem mai departe, în funcţie de jucători şi de jocul echipei, deoarece avem doar cinci jucători născuţi în 1999, restul fiind din 2000 şi 2001, ultimii fiind în ultimul an de juniori II”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

În acest sezon, echipa suceveană a pierdut definitiv un jucător important, Ciprian Antoneac, sportiv ce s-a mutat cu părinţii în Anglia, în tur lipsind din lot şi Robert Alupoaie, handbalist ce s-a operat la ligamente şi va reveni abia în noiembrie, după şase luni de pauză.

Cei mai buni marcatori ai sucevenilor au fost cei doi handbalişti din lotul naţional de juniori, Claudiu Lăzurcă, cu 11 reuşite, şi Ionuţ Logofătu (8 goluri), urmaţi de Bogdan Cozorici (6), Ovidiu Cozorici (5), Albert Vizitiu (5), Vlad Niculică (4), Antonio Pintilei (2), Tudor Muntean (1) şi Vlăduţ Lazoreac (1). LPS Suceava a avut în lot trei portari: Cosmin Mogan, Florin Mihăescu şi Marius Fica, în teren intrând şi sportivii: Samuil Stanciuc, Ioan Muntean şi Marcelo Oargă.

Sâmbătă, 23 septembrie, LPS Suceava va juca tot în deplasare, la LPS Iaşi, şi tot sâmbătă, dar pe 30 septembrie, va juca primul meci pe teren propriu, în compania echipei LPS „Nadia Comăneci” din Oneşti.