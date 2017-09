Sportivul clubului CSM Suceava Cosmin Pascari va participa la mondialele de seniori din SUA

Canotaj

Cel mai bun sportiv al secţiei de canotaj de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, Cosmin Pascari, a plecat ieri dimineaţă cu lotul României în Statele Unite ale Americii, la Campionatul Mondial de Canotaj pentru seniori, la cea mai importantă competiţie după Jocurile Olimpice, ce va începe pe 24 septembrie. Antrenat de Ioan Despa, Cosmin Pascari a avut o ascensiune foarte rapidă în cariera sa de până acum, fiind cel mai talentat canotor din ţară al generaţiei sale la juniori, dar şi la tineret. Cosmin este abia în primul an de tineret, iar titularizarea în barca de dublu rame la mondialele de seniori este o performanţă pe care puţini canotori au atins-o de-a lungul timpului. Cosmin va debuta astfel la un Campionat Mondial de Seniori în proba de dublu rame alături de Vlad Aicoboaie, un canotor ce este senior şi provine din oraşul Dorohoi, judeţul Botoşani. Mai mult, în lotul României ce a plecat în SUA, Cosmin Pascari este singurul canotor ce nu este de la Steaua sau Dinamo Bucureşti. Canotorul clubului sucevean a avut în 2017 cel mai bun an din punct de vedere al performanţelor la nivel internaţional, după ce a reuşit să câştige aurul la Campionatul Mondial, dar şi la cel European de tineret în proba de dublu rame, unde a tras alături de Mihăiţă Ţigănescu, sportiv ce provine tot din judeţul Suceava. Mai mult, la nivel de juniori, Cosmin Pascari a devenit vicecampion mondial de juniori I în proba de 4 rame în 2014, deşi era încă juniori II, iar mai apoi a cucerit două titluri mondiale de juniori I tot în proba de 4 rame, în anii 2015 şi 2016.

„Pentru Cosmin este o performanţă foarte mare că a prins o barcă la mondialele de seniori, deşi este încă în primul an de tineret. În plus este mult mai greu să prinzi o barcă mică, unde proba este mult mai grea decât la 4 sau 8. A muncit foarte mult până să ajungă aici, dar l-a ajutat foarte mult şi talentul nativ pe care-l are. Eu cred că dacă va ajunge în finală va fi o performanţă pentru el, dar am vorbit cu Cosmin înainte de a pleca şi mi-a spus că vrea şi este foarte hotărât să se întoarcă acasă cu o medalie mondială. Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local Suceava pentru sprijinul acordat, dar şi clubului CSM Suceava”, a declarat antrenorul lui Cosmin Pascari, Ioan Despa.

Gianina Beleagă, Ciprian Tudosă şi Ioana Vrânceanu sunt alţi trei canotori ce au fost legitimaţi la cluburile din judeţ şi care vor lua startul la acest mondial

La aceste Campionate Mondiale de seniori vor lua startul şi alţi trei sportivi descoperiţi şi formaţi la cele două cluburi din judeţul Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava şi Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” din Fălticeni. Plecată la Steaua Bucureşti, fosta sportivă a clubului CSM Suceava Gianina Beleagă va lua startul în proba de dublu vâsle – categorie uşoară, alături de Ionela Lehaci, o sportivă ce provine tot din judeţul Suceava. Gianina şi Ionela sunt în ultimul an de tineret, iar în acest sezon au dominat această probă la Campionatele Mondiale şi Europene de tineret, unde au dovedit că sunt o echipă sudată şi au viitorul în faţă la seniori. Cele două au reuşit să se califice şi la Jocurile Olimpice de la Rio, unde au ratat finala la câteva sutimi de secundă, iar în final au ocupat locul II în finala B, adică locul opt în lume, asta în ciuda vârstei mici în comparaţie cu celelalte competitoare de la senioare. Gianina Beleagă şi Ionela Lehaci şi-au propus la mondialele din SUA să lupte pentru prima lor medalie mondială la seniori, iar rezultatele din acest an şi nu numai le dau speranţe pentru obţinerea acestei performanţe.

Tot în SUA, Ciprian Tudosă, sportiv descoperit şi crescut la CSŞ „Nicu Gane” din Fălticeni de antrenorii Vasile şi Ana Avrămia, va lupta pentru o medalie mondială în barca de 8+1 a României. În urmă cu doi ani, Ciprian câştiga medalia mondială la juniori I în proba de 4 rame, în aceeaşi barcă în care a tras şi Cosmin Pascari. O altă sportivă descoperită şi crescută la CSŞ „Nicu Gane” din Fălticeni ce va participa la mondialele de seniori este Ioana Vrânceanu, canotoare ce va trage în proba regină, cu barca de 8+1 a României.