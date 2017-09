Sport de masă

Iubitorii de mişcare în aer liber din municipiul şi judeţul Suceava au avut sâmbătă ocazia de a participa la a treia ediţie a „Crosului Sucevei – aleargă pentru sănătatea ta”, un concurs de alergare organizat de Asociaţia Judeţeană de Atletism şi finanţat de Primăria municipiului Suceava. Conform organizatorilor, la această ediţie s-au înscris în concurs peste 400 de participanţi la cele cinci categorii de vârstă, masculin şi feminin, 8 – 13 ani, 14 – 18 ani, 19 – 39 de ani, 40 – 49 de ani şi peste 50 de ani. Cel mai vârstnic concurent a fost Ştefan Hreniuc, un sucevean în vârstă de 77 de ani, care a fost prezent în concurs la toate cele trei ediţii. La festivitatea de premiere, Ştefan Hreniuc a primit un premiu special pentru longevitate, fiind dat drept exemplu de viceprimarul Lucian Harşovschi pentru toţi participanţii, mai ales pentru cei mai tineri dintre ei.

În acest an cele mai bine reprezentate categorii de vârstă au fost cele rezervate copiilor şi tinerilor cu vârste între 8 şi 18 ani, la seniori şi veterani bărbaţii concurând alături de femei, deoarece numărul a fost ceva mai mic. La categoria 40 – 49 de ani, primii doi clasaţi, Lucian Ungureanu şi Costinel Dascălu, s-au aşteptat înainte de sosire şi-au trecut în acelaşi timp, ei fiind colegi la Jandarmeria Suceava.

Principalul finanţator al Crosului Sucevei a fost reprezentat în concurs de viceprimarul Marian Andronache şi consilierul local Constantin Munteanu, care au alergat la categoria peste 50 de ani, în timp ce celălalt viceprimar, Lucian Harşovschi, s-a ocupat de organizare şi premierea câştigătorilor.

„Sunt un amator al mişcării de orice fel şi am decis să alerg la acest cros alături de suceveni, mai ales că este ultima mea zi de concediu şi astfel am îmbinat utilul cu plăcutul. În plus, domnul primar a spus că s-a pregătit foarte bine pentru acest cros, dar a fost nevoit să plece la protestele cu autostrada Moldova – Ardeal şi am zis că-n aceste condiţii am şanse mai mari la o medalie. M-am bucurat să văd mulţi copii şi tineri, mai ales că-n ultimul timp obezitatea în rândul copiilor a crescut alarmant. Categoriile mai mari de vârstă au fost reprezentate mai puţin, deşi în sălile de fitness din oraş am văzut foarte mulţi oameni peste 40 de ani, dar probabil că nu sunt adepţii unor astfel de acţiuni de masă”, a spus viceprimarul Marian Andronache.

La finalul crosului, organizatorii au premiat primii trei clasaţi la fiecare categorie cu diplome, medalii şi rucsacuri.

Medaliaţii ediţiei cu numărul III a „Crosului Sucevei – aleargă pentru sănătatea ta” au fost: Diana Vaman, Albertina Rusu, Irina Ilaşcu, Cosmin Nisioiu, Dimitrie Scolobiuc, Darius Melenciuc, Ana Sadoveac, Cosmin Boiciuc, Iuliana Cozorici, Sebastian Moldovan, Marius Geosan, Ioan Bălan, Maria Burlacu, Adriana Busuioc, Larisa Paşniciuc, Ionel Ciornei, Vlăduţ Girigan, Ştefan Semian, Mihaela Smocot, Liliana Lăcătuşu, Camelia Abudnăriţei, Lucian Ungureanu, Costinel Dascălu, Marius Cozmiuc, Melexina Dumbăveanu, Vasile Frigura, Vasile Seserman şi Eugen Dorneanu.