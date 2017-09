Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a rămas fără unul dintre cei mai buni jucători, Ștefan Ștefăroi, jucător ce a ajuns la gruparea Tomitanii Constanţa. Fostul căpitan din ultimul an al echipei sucevene a ajuns la o înţelegere cu oficialii clubului de la malul mării pentru o perioadă de un an, cu posibilitatea de a prelungi contractul după o nouă negociere. În aceste zile, Ștefan Ștefăroi se află cu noua sa echipă într-un stagiu de pregătire centralizată la Izvorul Mureşului.

„Oficialii de la Tomitanii mi-au acceptat toate condiţiile solicitate şi am semnat pentru un an de zile. Am plecat de la Suceava deoarece plana şi încă planează un sentiment de nesiguranţă în jurul echipei, pentru că nu se ştie exact dacă va mai avea resurse să continue nici în Divizia Naţională. Am petrecut patru ani frumoşi la CSM Suceava, în care am învăţat foarte multe, am crescut la capitolele experienţă şi valoare şi am avut un colectiv foarte frumos, perioadă ce a culminat cu câştigarea finalei din DNS şi promovarea teoretică în SuperLigă. Sper să se rezolve problemele, iar Suceava să continue, deoarece este păcat în primul rând pentru cei ce muncesc şi se dedică acestei echipei şi acestui sport nobil”, a explicat Ștefan Ștefăroi.

Ștefan a mai adăugat că la Tomitanii are parte de condiţii excelente din toate punctele de vedere şi speră ca echipa să atace în sezonul viitor promovarea în SuperLigă, aşa cum şi-au propus oficialii clubului. Clubul Tomitanii are parte de o finanţare generoasă din partea autorităţilor locale din Constanţa, primăria municipiului aprobându-i un buget de 1.200.000 de lei. Cu această sumă ce este de şase ori mai mare decât bugetul sucevenilor din ultimul sezon, constănţenii şi-au propus clasarea în primele patru echipe în acest prim campionat în care participă la seniori, în Divizia Naţională de Rugby. Constănţenii se bazează pe un lot din care fac parte jucători cu experienţă, ce au evoluat în prima ligă la Timişoara sau CSM Bucureşti, dar şi mulţi jucători tineri, ce provin de la grupele de juniori ale clubului şi care au câştigat medalii naţionale şi sunt în loturile naţionale ale României.

Ștefan Ștefăroi a început rugby-ul acum nouă ani la CSȘ Gura Humorului, cu antrenorul Florin Nistor

În vârstă de 23 de ani (în noiembrie va face 24), Ștefan Ștefăroi este originar din comuna Berchişeşti şi a început rugby-ul acum nouă ani, la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului, cu antrenorul Florin Nistor. Jucător pe compartimentul de trei sferturi, Ștefan a evoluat mai tot timpul pe posturile de aripă şi centru, unde s-a remarcat prin viteză şi îndemânare, atât la rugby în 15, cât şi la cel în 7. De la Gura Humorului a plecat la CSȘ Bârlad, echipă cu care a ieşit în anul 2011 campion naţional la juniorii sub 18 ani, iar un an mai târziu a devenit vicecampion naţional cu o altă formaţie, CSȘ Siromex Baia Mare, la juniorii sub 19 ani. În anul 2013, Ștefan Ștefăroi s-a întors acasă şi a evoluat în ultimii patru ani la echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, cu care în acest an a câştigat finala Diviziei Naţionale, pe stadionul naţional Arcul de Triumf. În anul 2012, Ștefan a fost în lotul naţional de juniori sub 19 ani, cu care a participat la Campionatul European, competiţie la care a fost titular în toate meciurile. Ștefăroi a cochetat şi cu loturile naţionale de seniori, mai ales cu cel de rugby în 7.

Pe 30 septembrie, Ștefan Ștefăroi va debuta la noua sa echipă într-un meci împotriva fostei echipe, CSM Suceava.