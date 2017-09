Fotbal juvenil

Tânărul fotbalist Sebastian Nechita, de la gruparea Juniorul Suceava, a fost convocat la echipa națională Under 14 a României. Sebastian a trecut cu brio de mai multe acțiuni de selecție până a ajunge sub tricolor, la ultima dintre ele, care s-a derulat pe parcursul unei întregi săptămâni, la Tărlungeni, fiind prezenți cei mai buni 120 de copii din țară la această categorie de vârstă. Dintre aceștia, numai 22 au fost convocați de selecționerul Adrian Văsâi pentru stagiul de pregătire și meciuri amicale de la Buftea.

„Poate că sunt subiectiv, însă din ce am văzut la Tărlungeni, pot să afirm cu tărie că Sebi este unul dintre cei mai buni mijlocași defensivi din țară la categoria de vârstă 2003. Este un jucător cu o talie bună, are 1.80 metri înălțime. De asemenea, beneficiază de o tehnică foarte bună și are o viziune excelentă în joc. Nu a lipsit în ultimii șapte ani de la nici un antrenament, meci oficial sau amical, progresând astfel continuu. Este un copil de mare perspectivă, care a fost remarcat la toate turneele la care am participat și căruia îi prevăd un viitor frumos. Mai avem însă în cadrul clubului și alți copii foarte talentați și sper ca această reușită a lui Sebi să reprezinte un impuls pentru colegii săi”, a declarat antrenorul Bogdan Pantea.

Duminică, Sebastian Nechita a jucat primul său meci în Liga a IV-a de seniori, fiind utilizat pe întreaga durată a partidei dintre Juniorul Suceava și Siretul Dolhasca.